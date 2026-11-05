Bộ Xây dựng: Kiến nghị tăng cường thiết bị phát hiện, áp chế UAV trái phép

Các phương tiện và hình thức vi phạm ngày càng đa dạng. Bên cạnh tàu bay không người lái, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí, xử lý. Đây là những hoạt động có liên quan đến tập quán sinh hoạt của người dân tại các khu vực lân cận sân bay, đòi hỏi giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý UAV trái phép

Thời gian gián đoạn khai thác do các vụ việc này gây ra có thể kéo dài, cá biệt lên tới 4 giờ. Tại các CHK quốc tế Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng với các hình thức như bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành, chờ dưới mặt đất.

Những tình huống này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, gây lo lắng cho hành khách mà còn làm phát sinh thiệt hại với các DN.

Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hoạt động UAV trái phép với an toàn hàng không, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Hàng không ban hành Quyết định 824 ngày 24/4/2026, hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin, xử lý hoạt động của phương tiện bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của CHK, sân bay.

Hướng dẫn này thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin, cơ chế phối hợp, quy trình xử lý; xác định điều kiện tạm ngừng khai thác, đóng tạm thời CHK, sân bay và điều kiện trở lại hoạt động bình thường.

Việc thống nhất quy trình nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hàng không chủ động, phối hợp nhịp nhàng hơn khi phát sinh sự việc, hạn chế tối đa thời gian phải tạm ngừng tiếp thu tàu bay cất, hạ cánh, bảo đảm hoạt động bay an toàn, hiệu quả, liên tục.

Ngày 29/8/2026, các cơ quan, đơn vị, DN thuộc Bộ Công an (CA), Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, gồm Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Hàng không, TCty Quản lý bay Việt Nam, TCty CHK Việt Nam, Cty CP CHK Mặt Trời, Cty CP Đầu tư phát triển Vân Đồn đã ban hành Quy chế về phối hợp phát hiện, xử lý, chế áp UAV và các phương tiện bay khác tại khu vực CHK.

Quy chế hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ở cấp Trung ương cũng như tại từng CHK trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thông qua cơ chế phối hợp, các lực lượng có điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn phát hiện, xử lý UAV; nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực CHK, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan UAV.

Cần xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng CHK

Theo Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, địa phương có CHK cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động UAV trái phép. Các biện pháp tập trung vào tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng UAV; rà soát, quản lý chặt chẽ các thiết bị UAV trên địa bàn; triển khai phương tiện, thiết bị phát hiện UAV trái phép từ xa, từ sớm. Lực lượng CA, Quân đội cũng triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng điều khiển UAV vi phạm.

Theo Bộ Xây dựng, các giải pháp đã mang lại hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Thời gian gần đây, hoạt động sử dụng UAV trái phép tại khu vực các CHK chưa ghi nhận tái diễn. Tuy nhiên, để duy trì kết quả đạt được, các biện pháp vẫn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trên cả ba phương diện: phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Công tác phối hợp có sự tham gia của nhiều lực lượng nên thời gian xử lý một số vụ việc còn kéo dài. Tình trạng thả diều, diều sáo, đèn trời vẫn diễn ra, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền. Trong khi đó, phương tiện, thiết bị phục vụ phát hiện và xử lý UAV chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống, xử lý UAV trái phép, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định hiện hành, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV. Các cơ quan chức năng cần xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng CHK, phù hợp đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên, năng lực của lực lượng tại chỗ.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý UAV và các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đến cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền cần được chú trọng tại trường học và khu dân cư quanh CHK.

Một giải pháp quan trọng khác là kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay.