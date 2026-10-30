Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình triển khai Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Ông Phạm Minh Hà (áo xanh đen), Thứ trưởng Xây dựng kiểm tra tình hình triển khai dự án cao tốc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương chủ động cân đối, bảo đảm nguồn cát phục vụ thi công, đồng thời tăng cường khai thác, sử dụng cát biển theo quy định nhằm bổ sung nguồn vật liệu cho dự án.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về vật liệu, tổ chức thi công đồng loạt tại các vị trí đủ điều kiện, tập trung đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu hoàn thành công trình.

Theo ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, 3 dự án thành phần 2, 3 và 4 có tổng chiều dài khoảng 132,47km, tổng mức đầu tư 31.288 tỷ đồng.

Đến nay, giá trị thi công đạt hơn 12.210 tỷ đồng, tương đương 61,84% giá trị hợp đồng xây lắp. Trong đó, dự án thành phần 2 đạt 65,15%; thành phần 3 đạt 63,88% và thành phần 4 đạt 57,93%.

Tuy nhiên, nguồn vật liệu phục vụ thi công vẫn còn thiếu hụt. Tổng nhu cầu cát san lấp của 3 dự án khoảng 16,649 triệu m³, trong khi khối lượng đã đưa về công trường mới đạt khoảng 11,896 triệu m³. Đối với đá xây dựng, nhu cầu khoảng 4,163 triệu m³ nhưng khối lượng tập kết, sử dụng mới khoảng 1,391 triệu m³.

Riêng dự án thành phần 4, nguồn cát đã xác định khoảng 6,6 triệu m³, gồm 6,1 triệu m³ cát sông và 500.000m³ cát biển. Phần còn lại dự kiến khai thác từ các mỏ đang làm thủ tục cấp phép, song tiến độ triển khai còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng thời gian hoàn thành dự án.

Bên cạnh đó, một số đoạn tuyến chậm tiến độ do phải xử lý nền đất yếu, đắp cát gia tải và chờ lún. Khoảng 8,4km đường công vụ thuộc các gói thầu 9 và 10 của dự án thành phần 4, qua xã Mỹ Tú và Mỹ Hương, bị ngập khiến phương tiện không thể lưu thông, gây khó khăn cho tổ chức thi công.

Về giải ngân vốn năm 2026, 3 dự án được giao kế hoạch hơn 3.693 tỷ đồng, đến nay giải ngân hơn 1.744 tỷ đồng, đạt 47,24%. Trong đó, dự án thành phần 2 đạt 88,52%; thành phần 3 đạt 36,60% và thành phần 4 đạt 33,96%.

Để cải thiện tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu rà soát kế hoạch, xác định những hạng mục đường găng, tăng ca, bổ sung nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công tại các vị trí đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Trí Hùng cho biết, thành phố đang tích cực phối hợp các địa phương để tháo gỡ khó khăn về nguồn cát, đồng thời tập trung khai thác, sử dụng nguồn cát biển.

Việc chủ động nguồn vật liệu, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thi công và đẩy nhanh giải ngân được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.