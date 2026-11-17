Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục huy động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị. Ảnh: A.T

Đoàn công tác đã kiểm tra tại vị trí Km7+070, thuộc phường Bình Lộc và Km23+115, khu vực cầu La Ngà, thuộc xã Xuân Bắc, TP Đồng Nai. Qua kiểm tra cho thấy, các nhà thầu đang tập trung triển khai nhiều hạng mục như đào đắp nền đường, dọn dẹp mặt bằng, thi công hầm chui dân sinh, hệ thống cống thoát nước và các cầu trên tuyến. Hình hài tuyến cao tốc đang từng bước được hình thành.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu tiếp tục huy động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, mở rộng các mũi thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng sản lượng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Thứ trưởng đề nghị Sở Xây dựng TP Đồng Nai theo dõi sát tình hình triển khai dự án, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực tế của từng hạng mục. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Thứ trưởng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Nhà đầu tư cũng phải chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nhất là tại các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công.

Hình ảnh nhìn từ trên cao nhà thầu đang tập trung triển khai hạng mục đào đắp nền đường. Ảnh: A.T

Ngoài ra, ông Tuấn cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan rà soát cụ thể các nội dung của dự án; chậm nhất ngày 20/11 phải hoàn thành báo cáo tổng hợp những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là tuyến giao thông quan trọng trên hành lang kết nối TPHCM với khu vực Lâm Đồng và Tây Nguyên. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác có ý nghĩa thiết thực đối với nhu cầu đi lại, vận tải và phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin về công tác GPMB, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho biết công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án cơ bản đạt kết quả tích cực. Phần lớn người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án và sẵn sàng bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai cũng đề nghị các xã, phường có dự án đi qua tiếp tục quan tâm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hệ thống đường gom, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ, thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong khu vực.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), có chiều dài khoảng 60,24km. Điểm đầu tại Km0+000, khu vực nút giao với quốc lộ 1, kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc xã Dầu Giây, TP Đồng Nai. Điểm cuối tại Km60+243,83, kết nối với điểm đầu dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc xã Phú Lâm, TP Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Toàn tuyến được chia thành hai phân đoạn thi công.