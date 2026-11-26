Ngày 26/11, Bộ Xây dựng tổ chức công bố Quyết định kiểm tra chuyên ngành tại tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 1956/QĐ-BXD ngày 11/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, Trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định kiểm tra chuyên ngành tại tỉnh Vĩnh Long.

Về phía địa phương, ông Dương Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện các sở ban ngành có liên quan cùng dự.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra được chia thành 6 tổ, tập trung vào các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Cụ thể, tổ kiểm tra số 1 phụ trách lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; tổ số 2 kiểm tra hoạt động xây dựng, tập trung vào công tác quản lý đầu tư xây dựng; tổ số 3 kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình và an toàn thi công xây dựng.

Tổ số 4 kiểm tra lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ; tổ số 5 kiểm tra lĩnh vực giao thông vận tải hàng hải và đường thủy nội địa; tổ số 6 kiểm tra công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bà Mã Thị Luận, Phó chánh văn phòng Bộ Xây dựng, Phó trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thời kỳ kiểm tra được xác định từ ngày 1/7/2025 - 31/8/2026. Trường hợp cần thiết, đoàn có thể xem nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ kiểm tra. Thời hạn kiểm tra trong 15 ngày.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Minh Hà cho biết, thực hiện Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành, Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những đợt kiểm tra đầu tiên được Bộ triển khai theo quy định mới, nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành tại địa phương.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Hà, trong bối cảnh các bộ, ngành đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, địa phương được chủ động hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết định và chịu trách nhiệm đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng có thể phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần được nhận diện và tháo gỡ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, việc kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại tỉnh Vĩnh Long là một trong những đợt kiểm tra đầu tiên được Bộ triển khai theo quy định mới.

Thông qua đợt kiểm tra, Bộ Xây dựng tập trung đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tiếp nhận kiến nghị để tổng hợp, xem xét hướng xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với các tổ kiểm tra để quá trình làm việc diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ.

Đối với các thành viên đoàn kiểm tra, Thứ trưởng yêu cầu tập trung thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn địa phương trong quá trình rà soát, cung cấp thông tin, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Ông Dương Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Dương Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, bố trí nơi làm việc và các điều kiện cần thiết để đoàn kiểm tra triển khai nhiệm vụ thuận lợi. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng bảo đảm điều kiện phục vụ đoàn trong suốt thời gian làm việc tại địa phương.