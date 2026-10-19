Bộ Xây dựng khảo sát, đề xuất trùng tu nghĩa trang, di tích ngành Giao thông vận tải

Theo đó, Bộ Xây dựng giao Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì khảo sát, đánh giá hiện trạng các nghĩa trang, di tích lịch sử, khu tưởng niệm cán bộ, công nhân viên và thanh niên xung phong ngành Giao thông vận tải trên cả nước, làm cơ sở đề xuất phương án trùng tu, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, góp phần tri ân những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trọng tâm là khảo sát các địa điểm có từ 10 phần mộ trở lên và những nghĩa trang chưa được địa phương quản lý theo quy định; đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu và sự cần thiết đầu tư trùng tu, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. Các địa điểm đã được Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền công nhận là di tích lịch sử quốc gia không thuộc diện đề xuất đầu tư theo nhiệm vụ này.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ Xây dựng phương án trùng tu, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cụ thể đối với từng địa điểm. Các hạng mục cấp thiết được định hướng hoàn thành trước ngày 27/7/2027, bảo đảm tiến độ phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cùng với đề xuất đầu tư, Viện sẽ kiến nghị cơ chế quản lý lâu dài và giải pháp hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với từng địa điểm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, gìn giữ các công trình tưởng niệm và phát huy giá trị lịch sử.