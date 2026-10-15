Bộ Xây dựng khảo sát, đề xuất trùng tu các nghĩa trang ngành Giao thông vận tải

Thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-BXD ngày 15/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Bộ Xây dựng đã giao Viện Kiến trúc quốc gia chủ trì, thành lập Đoàn công tác khảo sát các nghĩa trang, di tích lịch sử, khu tưởng niệm cán bộ, công nhân viên và thanh niên xung phong ngành Giao thông vận tải. Lãnh đạo Viện sẽ làm Trưởng đoàn.

Bộ Xây dựng giao Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì, thành lập Đoàn công tác khảo sát các nghĩa trang, di tích lịch sử, khu tưởng niệm cán bộ, công nhân viên và thanh niên xung phong ngành Giao thông vận tải. (Ảnh minh họa).

Đoàn công tác có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu, sự cần thiết đầu tư trùng tu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các địa điểm nghĩa trang, di tích lịch sử, khu tưởng niệm cán bộ, công nhân viên và thanh niên xung phong ngành Giao thông vận tải trên cả nước (trừ các địa điểm đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia).

Trên cơ sở tổng hợp, Đoàn công tác báo cáo, đề xuất với Bộ Xây dựng về phương án trùng tu cải tạo, sửa chữa.

Các thành viên khác tham gia Đoàn công tác (nếu cần) do Viện Kiến trúc quốc gia mời. Trưởng các Đoàn công tác chủ động xây dựng lịch (kế hoạch) khảo sát, thông tin đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan để thực hiện công tác khảo sát đạt hiệu quả cao.

Thời gian thực hiện, hoàn thành việc khảo sát và báo cáo phương án trùng tu, cải tạo, sửa chữa về Bộ Xây dựng trong tháng 10/2026.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện Kiến trúc Quốc gia đã thành lập 3 Đoàn công tác gồm quyền Viện trưởng và các Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương.

Hiện nay, Viện đã phân công nhiệm vụ thực hiện khảo sát thực trạng kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cảnh quan, mộ chí và tình trạng pháp lý quản lý của 12 địa điểm thuộc diện khảo sát (nhóm B) tại 7 tỉnh, thành phố; ghi nhận, đánh giá sơ bộ 1 địa điểm đã được công nhận Di tích lịch sử quốc gia (nhóm A); đồng thời xác định nhu cầu và luận chứng sự cần thiết đầu tư trùng tu, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cho từng địa điểm.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế của Đoàn công tác, Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ tổng hợp, đánh giá, báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng phương án trùng tu, cải tạo, sửa chữa, đầu tư cụ thể tại mỗi địa điểm, địa phương trên cả nước; bảo đảm các hạng mục cấp thiết hoàn thành trước ngày 27/7/2027.

Bên cạnh đó, Viện sẽ kiến nghị, đề xuất cơ chế quản lý lâu dài và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của từng địa điểm (trừ các địa điểm đã được Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền công nhận là Di tích lịch sử quốc gia).