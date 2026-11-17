Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương cùng hơn 1.000 đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp.

Tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và chuyển đổi (KHCN, ĐMST và CĐS) số phải trở thành động lực chủ yếu nâng cao chất lượng phát triển ngành Xây dựng. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Xây dựng tổ chức chuỗi sự kiện có chiều sâu, trong đó khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động tạo thêm không gian kết nối giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận và đánh giá cao nhiều kết quả nghiên cứu của ngành đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, như bê tông siêu tính năng phục vụ sửa chữa mặt cầu Thăng Long, chế tạo dầm cầu dân sinh và cấu kiện lắp ghép tại khu vực nông thôn. Đội ngũ kỹ sư, doanh nghiệp trong nước cũng từng bước làm chủ những công nghệ phức tạp trong thiết kế, thi công cầu dây văng, cầu đúc hẫng, hầm đường bộ xuyên núi và nhà cao tầng. Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã mạnh dạn nâng cấp Trung tâm Thông tin thành Cục Công nghệ và Chuyển đổi số.

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, ngành Xây dựng đang đứng trước khối lượng công việc lớn, từ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, cảng hàng không, cảng biển đến giải quyết những vấn đề cấp thiết tại các đô thị như ngập úng, ùn tắc giao thông, biến đổi khí hậu và phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng công bố sản phẩm KHCN, ĐMST và CĐS

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn; nghiên cứu và từng bước làm chủ công nghệ phục vụ hạ tầng chiến lược. Ưu tiên công nghệ xây dựng đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; thi công công trình lớn, công trình ngầm; phát triển vật liệu tiên tiến, ít phát thải và quản lý hạ tầng thông minh. Xác định rõ những khâu cần tiếp nhận, những khâu có thể làm chủ và những sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng.

Bộ Xây dựng công bố chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

“Mọi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phải hướng tới giải quyết những vấn đề cấp bách của cuộc sống: xử lý ngập úng, ùn tắc giao thông, bảo vệ môi trường đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lắp ghép hiện đại nhằm giảm giá thành nhà ở xã hội. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường liên kết giữa Nhà nước-Nhà trường-Viện nghiên cứu-Doanh nghiệp. Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đổi mới chương trình đào tạo đại học và giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế, tập trung vào các ngành mũi nhọn như đường sắt tốc độ cao, công trình ngầm, công nghệ vật liệu, quản lý đô thị thông minh và hạ tầng số”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao nhiệm vụ.

10/10 cơ sở dữ liệu ngành được hoàn thành, đồng bộ hơn 1 triệu bản ghi với dữ liệu quốc gia

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thời gian qua Bộ Xây dựng đã cụ thể hóa Nghị quyết 57 vào nhiều lĩnh vực hoạt động. Các giải pháp như mô hình thông tin công trình (BIM), vật liệu mới và công nghệ kỹ thuật hiện đại từng bước được áp dụng trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đang chủ động triển khai 6 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Bộ đã tiếp nhận 761 sản phẩm từ 53 đơn vị, lựa chọn 138 sản phẩm tiêu biểu để giới thiệu trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được khai trương. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số ghi nhận những kết quả đáng tự hào, đã hoàn thành 10/10 cơ sở dữ liệu ngành, đồng bộ hơn 1 triệu bản ghi với Trung tâm dữ liệu quốc gia; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,8%.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Xây dựng tại lễ tuyên dương

“Để khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong ngành đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy hiệu quả ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo. Chuyển mạnh từ số hóa, kết nối dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trọng tâm là ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ngành xây dựng

Nhân dịp này, Bộ Xây dựng trao tặng Bằng khen và tuyên dương 8 cá nhân, trong đó 6 cá nhân có thành tích xuất sắc và 2 cá nhân là Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 16 - 18/11 với các hoạt động: Khai trương Cổng thông tin KHCN, ĐMST và CĐS ngành Xây dựng; công bố sản phẩm KHCN, ĐMST và CĐS ngành Xây dựng; hội nghị về phát triển khoa học công nghệ gắn với mục tiêu tăng trưởng của ngành; tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng…