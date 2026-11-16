Bộ Xây dựng khai mạc triển lãm sản phẩm KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, ngành Xây dựng có phạm vi hoạt động rất rộng, từ phát triển hệ thống giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng, đến quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và quản lý các hoạt động xây dựng. Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống hằng ngày của người dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại triển lãm

Toàn cảnh buổi khai mạc triển lãm

Những năm tới, tập trung triển khai nhiều công trình, dự án lớn như: đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các tuyến đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng và nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác. Những công trình này đòi hỏi kỹ thuật xây dựng, công nghệ ngày càng cao, công nghệ ngày càng hiện đại, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm

Triển lãm hôm nay giới thiệu những sản phẩm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong ngành Xây dựng. Đây là dịp để thấy rõ hơn những kết quả đã đạt được trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ; từ các sản phẩm vật liệu, thiết bị, giải pháp kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công và quản lý công trình, đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và giải pháp số phục vụ quản lý ngành.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm coing nghệ của Tập đoàn Đường sắt quốc gia

"Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu sản phẩm được trưng bày, mà là những sản phẩm đó có thể sử dụng được ở đâu, giải quyết được vấn đề gì, giúp công việc nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, tiết kiệm chi phí hơn và quản lý hiệu quả hơn", Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh.

Gian hàng Cục Đường bộ Việt Nam giới thiệu sản phẩm khoa hoc, công nghệ

Gian hàng Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ

Thông qua triển lãm, Thứ trưởng Phạm Minh Hà kỳ vọng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu sản phẩm, từ đó tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và đưa những sản phẩm có chất lượng vào sử dụng rộng rãi hơn trong ngành.

Gian hàng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

Gian hàng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

Triển lãm có sự tham gia của 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành, với 61 gian hàng

Gian hàng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Các sản phẩm trưng bày tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đô thị thông minh, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Hội thảo phát triển Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số ngành Xây dựng

Ngay sau lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra Hội thảo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng tạo diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi về giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng trình bày tham luận

Các tham luận tập trung vào vai trò của khoa học công nghệ trong lĩnh vực đường bộ; đổi mới công nghệ, chuyển đổi số tại doanh nghiệp xây dựng; ứng dụng BIM, GIS, AI và dữ liệu số trong khảo sát, thiết kế, quản lý công trình; cùng những giải pháp phát triển ngành Xây dựng dựa trên tri thức và năng lực làm chủ công nghệ….

Đại diện Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng trình bày tham luận

Toàn cảnh Hội thảo

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động sẽ diễn ra các sự kiện gồm: Khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng; công bố sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng; hội nghị về phát triển khoa học công nghệ gắn với mục tiêu tăng trưởng của ngành; tuyên dương các tập thể, nhà giáo, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng…