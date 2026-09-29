Bộ Xây dựng kêu gọi vốn đầu tư cho 29 dự án cao tốc trọng điểm

Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng

Bộ Xây dựng đang kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) cho 29 dự án cao tốc. Tổng vốn dự kiến gần 923.000 tỷ đồng, được kỳ vọng mở thêm không gian huy động nguồn lực ngoài ngân sách, thúc đẩy kết nối và phát triển.

Nhằm bảo đảm hiệu quả, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, đưa ra 7 tiêu chí xác định mức độ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc theo thứ tự.

Trong đó, ưu tiên nhất là các tuyến cao tốc hiện có 2 làn xe hoặc 4 làn xe hạn chế (làn dừng khẩn cấp chưa liên tục) cần được mở rộng hoàn chỉnh để bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại của hệ thống đường bộ cao tốc, phù hợp với quy chuẩn đường cao tốc và chỉ đạo của Chính phủ.

Nhóm ưu tiên này gồm 15 dự án, tập trung vào các tuyến cao tốc cần mở rộng, hoàn thiện để tăng năng lực kết nối.