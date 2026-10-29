Bộ Xây dựng kết nối trực tuyến Hội nghị hướng dẫn đánh giá phòng, chống tham nhũng

Từng bước lượng hóa kết quả đánh giá

Chiều 29/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quyết định số 968/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Xây dựng kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc hướng dẫn thực hiện bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Bộ Xây dựng, các đại biểu tham dự trực tuyến tập trung tại trụ sở Bộ, gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, công tác đánh giá vẫn còn những hạn chế, nhất là trong xác định tiêu chí, phương pháp chấm điểm và thu thập tài liệu minh chứng. Những vướng mắc này ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá, đặt ra yêu cầu phải thống nhất cách hiểu, phương pháp thực hiện, đồng thời bảo đảm số liệu chính xác và tài liệu minh chứng đầy đủ.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, việc đánh giá phải phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương, qua đó nhận diện những khâu còn yếu trong quản lý, các biện pháp phòng ngừa chưa được thực hiện đầy đủ và những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo. Kết quả đánh giá cần trở thành công cụ phục vụ quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, trách nhiệm giải trình phải được thực hiện nghiêm túc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ. Việc giải trình cần rõ ràng, có căn cứ, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tham gia Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến ở trụ sở Bộ.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn thực hiện hai chuyên đề về Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg và Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình theo Quyết định số 968/QĐ-TTCP.

Hội nghị cũng dành thời gian giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai hai quyết định cần gắn với quá trình nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện để hoạt động đánh giá ngày càng thực chất, công khai, minh bạch và công bằng. Đây là những nội dung mới, đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức, phương pháp và cách thức thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị.

Để bảo đảm triển khai đồng bộ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung hai quyết định và các văn bản hướng dẫn đến các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện. Các cơ quan cần xác định rõ đầu mối tham mưu phù hợp với tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ, tránh tình trạng mỗi đơn vị vận dụng một cách hoặc chỉ giao bộ phận tổng hợp thực hiện khi đến kỳ báo cáo.

Cùng với đó, cần phân công rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp và thời hạn thực hiện; xác định cụ thể đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thu thập, cung cấp, kiểm tra, tổng hợp số liệu, tài liệu và lập hồ sơ tự đánh giá. Người đứng đầu phải quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm tính khách quan, chính xác và có căn cứ trong đánh giá. Số liệu phải đúng nội dung, phạm vi, kỳ đánh giá và có nguồn đối chiếu; tài liệu minh chứng phải phù hợp với từng chỉ số, tiêu chí. Báo cáo tự đánh giá, bảng chấm điểm và tài liệu kèm theo cần được rà soát đầy đủ, bảo đảm thống nhất trước khi gửi.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, kết quả đánh giá cũng cần được sử dụng để chấn chỉnh công tác, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trên cơ sở kết quả đạt được, mỗi cơ quan, đơn vị phải xác định rõ những hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện trách nhiệm giải trình.

Cuối cùng, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, kịp thời phản ánh và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thanh tra Chính phủ giao Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV) làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng và cơ quan liên quan để tham mưu, hướng dẫn triển khai hai quyết định; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

"Dù là năm đầu triển khai, việc thực hiện hai quyết định cần bảo đảm thống nhất, thông suốt và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, qua đó nâng cao hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện trách nhiệm giải trình", ông Tuấn nhấn mạnh.