Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng quy định về bãi đỗ xe chữa cháy, lối thoát nạn qua sảnh rộng

Không bắt buộc chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy bằng chiều dài mặt ngoài nhà

Bộ Xây dựng vừa trả lời câu hỏi của Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Constech Việt Nam tại chuyên mục "Hỏi và đáp pháp luật" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về việc đối với nhà nhóm F1.3 có chiều cao lớn hơn 15m phải có bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận đến ít nhất toàn bộ một mặt ngoài của mỗi khối nhà.

Quy định tại QCVN 06:2022/BXD không bắt buộc chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy phải bằng chiều dài mặt ngoài khối nhà, nhưng phải bảo đảm khả năng tiếp cận phục vụ chữa cháy, cứu nạn. Ảnh minh hoạ.

Doanh nghiệp đề nghị làm rõ quy định tại mục 6.2.2.2 của QCVN 06:2022/BXD, được sửa đổi, bổ sung tại Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Cụ thể, doanh nghiệp đặt câu hỏi liệu chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy có phải bằng chiều dài một mặt ngoài của khối nhà hay chỉ cần bảo đảm khả năng tiếp cận toàn bộ mặt ngoài đó.

Tại mục 6.2.2.2 của QCVN 06:2022/BXD, được sửa đổi, bổ sung tại Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06) có quy định: "Nhà nhóm F1.3 có chiều cao PCCC lớn hơn 15 m phải bảo đảm tất cả những yêu cầu sau: Phải có bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận đến ít nhất toàn bộ một mặt ngoài của mỗi khối nhà.

Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí ở khoảng không gần hơn 2m và không xa quá 10m tính từ tường mặt ngoài của nhà".

Theo đó, quy định này không yêu cầu chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy phải bằng chiều dài của mặt ngoài khối nhà.

Chiều dài, vị trí và cách bố trí bãi đỗ phải bảo đảm phương tiện chữa cháy có thể triển khai hoạt động chữa cháy, cứu nạn để tiếp cận toàn bộ mặt ngoài được lựa chọn. Đồng thời đáp ứng các yêu cầu về kích thước tại Bảng 14 và các quy định liên quan tại mục 6.2 của QCVN 06.

Áp dụng quy định về lối ra thoát nạn qua sảnh rộng

Tổng Công ty tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam cho biết đơn vị đang thiết kế công trình nhà văn hóa nghệ thuật có sảnh rộng diện tích 400m² và đề nghị hướng dẫn việc áp dụng đoạn 4 mục 3.4.7 của QCVN 06.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết quy định tại đoạn 4 mục 3.4.7 của QCVN 06 áp dụng đối với nhà ga hành khách và các sảnh rộng lớn có đặc điểm sử dụng tương tự, không quy định việc áp dụng chỉ căn cứ vào diện tích sảnh.

Quy định tại đoạn 4 mục 3.4.7 của QCVN 06, được sửa đổi, bổ sung tại Sửa đổi 1:2023 QCVN 06 về An toàn cháy cho nhà và công trình áp dụng đối với nhà ga hành khách và các sảnh rộng lớn có đặc điểm sử dụng tương tự, không quy định việc áp dụng chỉ căn cứ vào diện tích sảnh.

Theo Bộ Xây dựng, nhà ga hành khách và các sảnh rộng lớn là không gian giao thông chung, dòng người liên tục đi qua, có quy mô rất lớn, chiều cao lớn, khói tích tụ chậm, thời gian người lưu trú ngắn, chủ yếu là di chuyển, tải trọng cháy trong sảnh thấp.

Vì vậy, đối với nhà văn hóa nghệ thuật có sảnh diện tích 400m², đơn vị tư vấn thiết kế cần căn cứ hồ sơ thiết kế (kiến trúc, vật liệu hoàn thiện, bố trí nội thất…), thuyết minh đặc điểm sử dụng thực tế, tổ chức thoát nạn qua sảnh, các yêu cầu về an toàn cháy có liên quan để xác định sảnh nhà văn hóa nghệ thuật trên có thuộc trường hợp nêu trên hay không.

Trường hợp không xác định được sảnh thuộc đối tượng áp dụng đoạn 4 mục 3.4.7 của QCVN 06, việc bố trí lối ra từ các buồng thang bộ phải tuân thủ các quy định tương ứng khác tại mục 3.4.7 và các quy định liên quan khác của QCVN 06.