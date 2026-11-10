Bộ Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số sớm hơn 15 ngày

Bộ Xây dựng hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số sau 85 ngày. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Sau 85 ngày triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đã hoàn thành toàn bộ 17/17 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ 100%, sớm hơn 15 ngày so với thời hạn Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được triển khai từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026. Tính đến ngày 6/11, sau 85 ngày làm việc, Bộ Xây dựng đã hoàn thành toàn bộ 17 nhiệm vụ, không còn nhiệm vụ đang thực hiện hoặc chậm tiến độ.

Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế số và nguồn nhân lực. Bộ Xây dựng đã ban hành các quy định, khung kiến trúc, khung quản trị dữ liệu; rà soát, kiểm kê hạ tầng công nghệ thông tin; triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng và đẩy mạnh xây dựng, chuẩn hóa, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Trong lĩnh vực giao thông, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện đã hoàn thành đồng bộ 100%, tương ứng 10/10 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu tàu biển và thuyền viên hàng hải đạt 99%, với 66.432/66.500 bản ghi.

Đối với cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, dữ liệu tuyến đường đã được đồng bộ 100%, dữ liệu cầu đường bộ đạt 90,23% và hầm đường bộ đạt 94,12%. Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và đường hàng không đều hoàn thành đồng bộ 100%.

Ở lĩnh vực cấp nước sạch và thoát nước đô thị, dữ liệu đã được đồng bộ đối với 204/204 doanh nghiệp cấp nước, 1.451/1.498 nhà máy cấp nước và 168/171 nhà máy xử lý nước thải.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành kết nối 5 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Song song với xây dựng cơ sở dữ liệu, Bộ Xây dựng đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung. Việc chuẩn hóa cấu trúc, thống nhất từ điển dữ liệu và xác định trách nhiệm quản lý, cập nhật, chia sẻ thông tin góp phần khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ.

Trong lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, Bộ Xây dựng đã hoàn thành kết nối 5 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, gồm dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, giấy phép lái xe và đăng ký xe. Việc kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu này phục vụ cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối với 58/58 thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Xây dựng được triển khai từ ngày 1/1/2026, đáp ứng yêu cầu kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới tại 34/34 địa phương. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đã được xác định đáp ứng điều kiện cung cấp trên hệ thống này.

Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Danh mục dữ liệu mở và Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2026 - 2030; hoàn thành công bố dữ liệu mở đối với 5 lĩnh vực giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không và một bộ dữ liệu mở thuộc lĩnh vực xây dựng.

Trung tâm Công nghệ thông tin cho hay, dù toàn bộ 17 nhiệm vụ trong kế hoạch đã hoàn thành, một số công việc thành phần cần tiếp tục triển khai, đặc biệt là chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu. Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, Trung tâm Công nghệ thông tin đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, số hóa và nâng cấp hệ thống; một số chỉ tiêu đã hoàn thành kiểm thử nhưng đang chờ cấu hình trên môi trường chính thức để đồng bộ.

Về tích hợp giấy tờ lên ứng dụng VNeID, trong tổng số 22 loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý, mới có 11 loại hoàn thành đồng bộ; 3 loại đang chờ cấu hình chính thức, 7 loại chưa được ưu tiên triển khai trong Kế hoạch 100 ngày và 1 loại được thống nhất chưa triển khai.

Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu tiếp tục phối hợp rà soát, chuẩn hóa và tổ chức đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Việc hoàn thành 100% nhiệm vụ sau 85 ngày là kết quả quan trọng trong tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Bộ Xây dựng. Các nhiệm vụ tiếp theo tập trung duy trì chất lượng dữ liệu, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác thông suốt giữa các hệ thống, phục vụ công tác quản lý, điều hành và người dân, doanh nghiệp, hướng tới triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.