Bộ Xây dựng hoàn thành kế hoạch xây dựng nền tảng giao thông thông minh

Đẩy nhanh chuyển đổi số, không có nhiệm vụ chậm tiến độ

Tin từ Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), đến ngày 25/9/2026, Kế hoạch hành động 100 ngày đã đi qua 55 ngày làm việc, còn 45 ngày tiếp tục triển khai.

Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trong tổng số 17 nhiệm vụ thuộc kế hoạch, 8 nhiệm vụ đã hoàn thành, chiếm 47%; 9 nhiệm vụ đang thực hiện, chiếm 53%. Đáng chú ý, không có nhiệm vụ chậm tiến độ.

Trong lĩnh vực giao thông, một trong những nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành là xây dựng kế hoạch triển khai Nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan chủ trì, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện. Nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành ngày 15/8/2026 và đã được hoàn thành theo kế hoạch. Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định về Kế hoạch triển khai xây dựng Nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch này được xây dựng trong tổng thể chương trình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng, cùng với các nhiệm vụ về xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; kết nối, chia sẻ thông tin và phát triển các nền tảng số.

Trong lĩnh vực dữ liệu giao thông đường bộ, Cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang được đồng bộ với tỷ lệ cao.

Cụ thể, dữ liệu tuyến đường bộ đã đồng bộ gần 3,2 nghìn tuyến, đạt 99,32%; dữ liệu cầu đường bộ đạt hơn 6,9 nghìn, tương đương 93,02%; dữ liệu hầm đường bộ đạt 26/27, tương đương 96,3%.

Theo kế hoạch, cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông đường bộ sẽ tiếp tục được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ, với thời hạn hoàn thành đến ngày 15/11/2026.

Không chỉ dữ liệu hạ tầng, dữ liệu phục vụ quản lý vận tải cũng đang được tích hợp. Đến ngày 25/9, đã có hơn 59,5 nghìn giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và xe bốn bánh có gắn động cơ được tích hợp.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cũng đã tích hợp hơn 3,6 triệu bản ghi dữ liệu nguồn gốc xe và 6.968.600 bản ghi giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, không bao gồm xe mô tô, xe gắn máy.

Tăng tốc kết nối, giám sát an ninh mạng

Song song với xây dựng và tích hợp dữ liệu, công tác kết nối, giám sát an ninh mạng cũng được triển khai.

Đến ngày 11/9/2026, có 16 hệ thống thông tin cấp độ 3 được phê duyệt cấp độ, trong đó có một hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam. Đặc biệt, 11/11 hệ thống do Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý, vận hành đã hoàn thành kết nối với Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia.

Trong tuần 12, từ ngày 28/9 đến hết ngày 2/10/2026, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và 9 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ cấp độ, kiểm thử và kết nối giám sát an ninh mạng, ưu tiên các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên và các hệ thống quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ một số điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Theo đó, một số cơ sở dữ liệu còn thiếu dữ liệu, chưa được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch; thiếu mã định danh và chưa thống nhất giữa các đơn vị.

Tiến độ kết nối, chia sẻ dữ liệu còn phụ thuộc vào đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu và Trung tâm dữ liệu quốc gia. Một số đơn vị chưa cung cấp đầy đủ trường dữ liệu, phương án đồng bộ.

Đáng chú ý, báo cáo đánh giá một số đơn vị chưa chủ động trong phối hợp triển khai, dù tiến độ của từng cơ sở dữ liệu và nhiệm vụ đã được thông tin cụ thể.