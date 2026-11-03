Bộ Xây dựng hoàn thành 100% nhiệm vụ đến hạn được giao, không có nhiệm vụ quá hạn

Sáng 3/11, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì các cuộc họp thường kỳ tháng 10/2026: Hội nghị bí thư, phó bí thư và trưởng các ban Đảng ủy Bộ; các hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đại biểu cho ý kiến nhiều nội dung công tác quan trọng.

Tại các hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã xem xét và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có báo cáo công tác tháng 10/2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Đảng ủy Bộ Xây dựng; Báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, tập thể Thường trực Đảng ủy Bộ, tập thể các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và Ủy viên Thường vụ - Trưởng các Ban Đảng ủy Bộ.

Đồng thời, Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến đối với Quy chế và Hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao trên Hệ thống theo dõi, đánh giá dựa trên dữ liệu và theo dõi thời gian thực tại Đảng bộ Bộ Xây dựng; Quyết định chỉ định, bổ sung Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ cũng đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung do Vụ Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Ban Tuyên giáo và Dân vận và Vụ Tổ chức cán bộ trình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện toàn diện trên các mặt công tác.

Trong đó, lãnh đạo ban hành 83 văn bản gồm, 6 Nghị quyết, 8 Quyết định, 4 Báo cáo, 31 công văn và 34 các văn bản khác. Lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực của công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bộ đã ban hành 2.590 văn bản để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị gồm 134 Quyết định, 6 Thông tư, 47 Thông báo, 29 Báo cáo, 22 Tờ trình và 2352 văn bản khác, theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng được giao 425 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 157 nhiệm vụ, đã hoàn thành 213 nhiệm vụ và đang tiến hành 55 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ chậm tiến độ. Các nhiệm vụ được Bộ Xây dựng cập nhật tình hình thường xuyên lên hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Xây dựng được Quốc hội giao 143 nhiệm vụ. Ngay khi nhận được các nhiệm vụ, Bộ đã tổ chức triển khai kịp thời, đến nay đã hoàn thành 135 nhiệm vụ; đang triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Trên tổng số 598 nhiệm vụ được lãnh đạo Chính phủ giao đã hoàn thành 453 nhiệm vụ; đang triển khai thực hiện 145 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn.

Hội nghị thông qua các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026

Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính; quản lý quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị; quản lý đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; quản lý nhà ở và thị trường bất động sản; công tác quản lý vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ điện tử; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng; Quản lý doanh nghiệp… tiếp tục được đẩy mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, đồng chí Trần Hồng Minh đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung triển khai nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân; tập trung triển khai các dự án chuyển tiếp, bảo đảm tiến độ đề ra; đồng thời, chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng các phần mềm phục vụ công tác Đảng…

Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí Bí thư, Bộ trưởng đề nghị rà soát để ban hành Quyết định chỉ định, bổ sung Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Quy chế hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao trên Hệ thống theo dõi, đánh giá dựa trên dữ liệu và theo dõi thời gian thực tại Đảng bộ Bộ Xây dựng.