Bộ Xây dựng hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đối số trước thời hạn

Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), Kế hoạch hành động 100 ngày được triển khai từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026. Tuy nhiên, sau 85 ngày thực hiện, Bộ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ, sớm hơn tiến độ đề ra.

Bộ đã hoàn thành 100% nhiệm vụ, sớm hơn tiến độ đề ra. (Ảnh nguồn BXD)

Kết quả này đánh dấu bước chuyển trong việc tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, hạ tầng và dữ liệu số, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý, điều hành đồng bộ, hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện đã đồng bộ 100%, tương ứng 10 triệu bản ghi; dữ liệu tàu biển và thuyền viên hàng hải đạt 99%. Dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt, hàng không và tuyến đường bộ cũng hoàn thành đồng bộ 100%.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã kết nối 5 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 58/58 thủ tục theo yêu cầu của Chính phủ. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính tại 34/34 địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng xác định tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên. Hiện mới có 11/22 loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý được đồng bộ lên VNeID. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác, hướng tới chuyển đổi số thực chất, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm.