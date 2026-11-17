Theo quyết định, đoạn tuyến được giao quản lý có điểm đầu kết nối với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp quản lý đoạn tuyến, đồng thời tổ chức thực hiện các bước đầu tư. Điều này tạo cơ sở để địa phương chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án (Ảnh minh họa).

Việc giao quản lý nhằm tạo cơ sở pháp lý để địa phương chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư xây dựng đoạn tuyến theo quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đoạn tuyến được giao theo Điều 5 Nghị định số 165/2024 ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 241/2026 ngày 26/6/2026.

Đồng thời, tỉnh có trách nhiệm tổ chức các công việc liên quan đến chuẩn bị và thực hiện đầu tư, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công, đường bộ, xây dựng và các quy định có liên quan.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung đã cam kết tại Tờ trình số 770 ngày 27/10/2026. Trong đó, địa phương phải bảo đảm dự án được triển khai đúng quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 770 đề nghị Bộ Xây dựng giao địa phương quản lý đoạn cao tốc từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để tổ chức đầu tư xây dựng.

Việc giao địa phương trực tiếp quản lý, tổ chức đầu tư đoạn tuyến được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thúc đẩy quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, từng bước hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực trung tâm Hà Tĩnh với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Khi được đầu tư đồng bộ, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối và thúc đẩy giao thương qua biên giới.

Trước đó, ngày 30/6/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1088 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo được định hướng kết nối từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, với tổng chiều dài khoảng 85km, chia thành hai đoạn.

Cụ thể, đoạn từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến đường Hồ Chí Minh dài khoảng 34km, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu tại nút giao với cao tốc Bắc - Nam thuộc xã Trường Lưu, điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh.

Đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài khoảng 51km, quy mô 4 làn xe. Đây là đoạn tuyến vừa được Bộ Xây dựng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý để tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng.