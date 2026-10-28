Bộ Xây dựng giao các Thứ trưởng giám sát loạt dự án hạ tầng trọng điểm năm 2026

Động thái này nhằm tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm tra, nghiệm thu, kiểm soát chất lượng, góp phần bảo đảm các dự án được triển khai đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình.

Ảnh minh họa

Ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, ký Quyết định số 1843/QĐ-HĐKTNN về việc phân công các Thứ trưởng theo dõi, kiểm tra những công trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 767/QĐ-HĐKTNN ngày 6/6/2025. Việc phân công được thực hiện đối với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong phát triển mạng lưới giao thông, năng lượng và kết nối kinh tế giữa các vùng.

Theo đó, Thứ trưởng Phạm Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, được giao theo dõi, kiểm tra các dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Long Thành, đường Vành đai 4 Tp.HCM cùng các công trình năng lượng gồm: Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình, LNG Hải Phòng giai đoạn I và Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quảng Trạch II.

Danh mục do Thứ trưởng Phạm Minh Hà phụ trách còn có cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng được phân công theo dõi, kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và một số công trình giao thông quan trọng tại khu vực phía Nam.

Đáng chú ý đối với lĩnh vực cảng biển, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang phụ trách các công trình như bến cảng số 9, số 10 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, cảng Bãi Gốc, cảng quốc tế Sơn Dương và cảng Cửa Lò.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn được giao theo dõi, kiểm tra các công trình cầu Thuận An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Hoàng, Máy Chai và Bến Rừng.

Đặc biệt, nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại Hà Nội và khu vực phía Bắc cũng nằm trong danh mục được phân công theo dõi, kiểm tra.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách các công trình bổ sung mới năm 2026 gồm: cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đối với các công trình đang triển khai, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn theo dõi, kiểm tra dự án đường bộ cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn Quốc lộ 21 - cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô và cầu Thượng Cát.

Ở lĩnh vực đường sắt, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng, được phân công phụ trách tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc và tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, danh mục còn bao gồm tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại Tp.HCM, cùng các tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và Bến Thành - Suối Tiên đã được đưa vào khai thác tạm hoặc chấp thuận có điều kiện.

Việc phân công cụ thể lãnh đạo Bộ Xây dựng phụ trách từng nhóm công trình trọng điểm được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu quả giám sát, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, chủ đầu tư và đơn vị liên quan trong quá trình thi công, nghiệm thu. Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông quy mô lớn đang được triển khai trên cả nước, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn công trình là yêu cầu quan trọng, góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư và phát huy vai trò của hệ thống hạ tầng đối với phát triển kinh tế - xã hội.