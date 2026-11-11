Bộ Xây dựng: Giá bất động sản quý III giảm, mặt bằng căn hộ vẫn ở mức cao

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, giá bán căn hộ chung cư trong quý III/2026 có xu hướng giảm so với quý trước, song mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao. Trong khi đó, phân khúc biệt thự, nhà ở liền kề và đất nền tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do thanh khoản suy giảm.

Giá căn hộ giảm nhưng vẫn ở mức cao

Theo Bộ Xây dựng, giá bán căn hộ chung cư trong quý III/2026 có xu hướng giảm so với quý II. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao. Tại Hà Nội, giá căn hộ Masteri Era Landmark khoảng 70 - 80 triệu đồng/m², Lumiere Essence Peak khoảng 150-190 triệu đồng/m², HH3 Hinode Royal Park khoảng 55 - 70 triệu đồng/m² và Gamuda Central Park khoảng 90 - 105 triệu đồng/m².

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, A&K Tower (giai đoạn II) có giá khoảng 35-38 triệu đồng/m², Phú Đông SkyOne khoảng 32 - 37 triệu đồng/m². Tại Đà Nẵng, The Panoma-Sun Cosmo Residence có giá khoảng 65 - 85 triệu đồng/m².

Ở phân khúc biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, giá bán quý III/2026 cũng giảm so với quý II. Thanh khoản phân khúc này còn chậm, trong khi nhu cầu chủ yếu tập trung tại những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế. Một số mức giá tham khảo tại Hà Nội gồm The Zei khoảng 331-395 triệu đồng/m² và Louis City khoảng 250 - 446 triệu đồng/m².

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lakeview City có giá khoảng 175 - 286 triệu đồng/m², The Global City khoảng 326 - 432 triệu đồng/m². Tại Hải Phòng, Vinhomes Marina Cầu Rào 2 khoảng 90 - 153 triệu đồng/m², trong khi Euro Village tại Đà Nẵng khoảng 180 - 260 triệu đồng/m².

Đất nền tiếp tục điều chỉnh do thanh khoản suy giảm

Đối với đất nền dự án trên thị trường thứ cấp, Bộ Xây dựng cho biết giá trong quý III/2026 nhìn chung tiếp tục điều chỉnh giảm so với quý II, chủ yếu diễn ra trên thị trường thứ cấp. Thanh khoản suy giảm, chi phí vốn còn cao và xu hướng dịch chuyển dòng tiền của nhà đầu tư sang những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, có pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác ổn định là những yếu tố tác động đến diễn biến giá.

Tại Hà Nội, đất nền Khu đô thị Cienco 5 Mê Linh có giá khoảng 40 - 57 triệu đồng/m², Minh Giang Đầm Và khoảng 20-30 triệu đồng/m² và Đại Kim - Định Công khoảng 63 - 150 triệu đồng/m².

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Blue Diamond Riverside có giá khoảng 38 - 44 triệu đồng/m², Vạn Phúc City khoảng 95 - 150 triệu đồng/m² và Khu dân cư Long Thuận khoảng 45 - 59 triệu đồng/m².

Tại một số địa phương khác, đất nền Nam Hòa Xuân (Đà Nẵng) có giá khoảng 50 - 60 triệu đồng/m², Izumi City (Đồng Nai) khoảng 54 - 84 triệu đồng/m² và Khu đô thị mới Vĩnh Hòa (Khánh Hòa) khoảng 56 - 60 triệu đồng/m².

Nhìn chung, thị trường đất nền quý III/2026 tiếp tục trong giai đoạn điều chỉnh và có xu hướng cân bằng sau chu kỳ tăng nóng. Nhu cầu đầu tư chủ yếu tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu ở thực.

Diễn biến này được kỳ vọng tạo nền tảng cho sự phục hồi của thị trường trong các quý tiếp theo, khi điều kiện tín dụng và thanh khoản được cải thiện.

Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đồng bộ và minh bạch cho thị trường.

Bộ cũng tập trung triển khai các nhiệm vụ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà ở phù hợp với khả năng chi trả; đồng thời tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ.

Cùng với việc tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn và xử lý các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài, Bộ Xây dựng sẽ đôn đốc cập nhật, chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo Nghị định số 339/2026/NĐ-CP cũng được tăng cường, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và lành mạnh của thị trường bất động sản.