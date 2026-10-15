Bộ Xây dựng đưa ra các trụ cột chính sách để phát triển nhà ở cho thuê

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Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao, đồng thời đưa ra các giải pháp để phát triển nhà ở cho thuê đảm bảo là trụ cột chính sách nhà ở trong thời gian tới.

Nhà ở xã hội, cho thuê là động lực phát triển kinh tế-xã hội

Tại buổi Họp báo quý III/2026 của Bộ Xây dựng vào chiều nay (ngày 15/10), theo ông Hưng, trong thời gian qua, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là chính sách an sinh xã hội cốt lõi nhằm bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp, ổn định đời sống cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp và công nhân lao động, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

“Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã góp phần thu hút vốn đầu tư, kích cầu thị trường vật liệu xây dựng, tạo việc làm, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy phân khúc thị trường bất động sản phát triển cân đối, lành mạnh và bền vững,” ông Hưng đánh giá.

Trước thực trạng về nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn, nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, tăng nguồn cung về nhà ở đáp ứng nhu cầu về nhà ở rất lớn hiện nay, góp phần hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các cơ chế chính sách đặc thù, với nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô 910.933 căn, tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 91% so với mục tiêu của Đề án 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, ông Hưng cho biết ngày 12/01/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, theo đó, chỉ tiêu năm 2026 giao là 158.723 căn.

Thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, theo đó, chỉ tiêu năm 2026 trên phạm vi cả nước là 97.271 căn (trong đó: 80.095 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua; 17.176 căn nhà ở cho thuê).

Dự kiến đến hết năm 2026 hoàn thành 87.601 căn hộ (69.552 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua; 18.049 căn nhà ở cho thuê), đạt 90% kế hoạch đề ra.

Một dự án nhà ở xã hội được đầu tư, xây dựng tại tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Đưa ra các giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới để hoàn thành chỉ tiêu giao năm nay, ông Hưng cho biết Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP vào kế hoạch kinh tế-xã hội của địa phương; đồng thời lập Kế hoạch cụ thể (mục tiêu, dự án, tiến độ, nguồn lực…) để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, các tỉnh, thành thường xuyên rà soát tiến độ, đôn đốc các chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dự án, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026; nghiên cứu, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán.

Địa phương cần ưu tiên bố trí quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng; bố trí ngay nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn thu theo quy định cho Quỹ nhà ở địa phương để đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê ngay trong quý IV/2026.

Nhiều chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư

Đề cập đến các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê đảm bảo là trụ cột chính sách nhà ở trong thời gian tới, theo ông Hưng, Bộ Xây dựng đang thể chế hóa các quan điểm, định hướng chuyển trọng tâm từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê; xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, giúp bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, nâng cao năng suất lao động và góp phần ổn định thị trường bất động sản.vào các chính sách tại Luật Nhà ở.

Cụ thể, về quỹ đất khi lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê tại các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II; khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD); khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, cao đẳng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sử dụng ngân sách nhà nước (vốn đầu tư công, chi đầu tư phát triển...) để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo quỹ đất sạch.

Bộ Xây dựng tiếp tục kế thừa các quy định của Nghị quyết 201/QH15 về lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu để cắt giảm thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ và ưu đãi về phát triển nhà ở cho thuê như: miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án; không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền hay xin miễn giảm; được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế.

Chủ đầu tư được kinh doanh thương mại bổ trợ khi được dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc diện tích sàn xây dựng trong dự án để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để bán hoặc kinh doanh dịch vụ, thương mại và được hưởng toàn bộ lợi nhuận (nếu đầu tư nhà ở thương mại thì nộp tiền sử dụng đất phần đó; nếu làm công trình dịch vụ, thương mại thì được miễn tiền sử dụng đất/thuê đất trừ khi chuyển nhượng/góp vốn).

Bộ Xây dựng sẽ chú trọng phát triển nhà ở cho thuê đảm bảo là trụ cột chính sách nhà ở trong thời gian tới. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Chủ đầu tư được vay vốn với lãi suất ưu đãi tại tổ chức tín dụng hoặc vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ đấu nối hạ tầng kỹ thuật và các cơ chế hỗ trợ đặc thù khác phù hợp với điều kiện địa phương.

Đối với công tác triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, mô hình và loại hình nhà ở phù hợp với điều kiện của địa phương.

Địa phương cần rà soát lại quỹ đất tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh để chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, kết nối đồng bộ để phát triển nhà ở cho thuê.

Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, địa phương chủ động triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo chất lượng, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả của người dân; sử dụng có hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia tại địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở cho thuê trên địa bàn./.