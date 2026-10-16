Bộ Xây dựng dự thảo thông tư mới, chuẩn hóa 60 chỉ tiêu thống kê ngành

Trước khi sáp nhập, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê, bao gồm: Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 8/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng; Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải.

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư về hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thống kê, lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê cần phải được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Mặt khác, quá trình rà soát cho thấy các thông tư thống kê trước sáp nhập có một số chỉ tiêu không còn phù hợp. Luồng thu thập số liệu còn gắn với mô hình chính quyền địa phương nhiều cấp. Bên cạnh đó, các đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu cần được cập nhật theo cơ cấu tổ chức hiện hành của Bộ Xây dựng.

Do đó, việc xây dựng, ban hành Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng là cần thiết nhằm rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định pháp luật hiện hành, góp phần hoàn thiện thống nhất, đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Về bố cục, dự thảo thông tư mới gồm 5 Điều và 2 phụ lục, quy định rõ về hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng, đảm bảo đầy đủ các thành phần theo yêu cầu của Luật Thống kê.

Trong đó, dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng có 60 chỉ tiêu. Các đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu được cập nhật theo cơ cấu tổ chức hiện hành của Bộ.

Dự thảo chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng gồm 61 biểu mẫu để thu thập các chỉ tiêu thuộc nhóm các chỉ tiêu về: Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; vật liệu xây dựng; kết cấu hạ tầng giao thông; vốn đầu tư hạ tầng giao thông; phương tiện giao thông; nhiên liệu tiêu thụ; hoạt động vận tải.

Dự thảo thông tư mới sẽ không phát sinh thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và không quy định nội dung phân quyền, phân cấp.

Nội dung dự thảo chỉ quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê ngành và trách nhiệm tổ chức thực hiện trong nội bộ cơ quan, địa phương.