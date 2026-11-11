Bộ Xây dựng dự thảo hướng dẫn mới về giá thuê hạ tầng kỹ thuật dùng chung

Ngày 30/12/2013, Liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (Thông tư số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT).

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (Ảnh minh họa).

Sau hơn 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT, báo cáo của các địa phương cho thấy, quá trình thực hiện Thông tư còn một số bất cập, hạn chế, cần được sửa đổi, hoàn thiện.

Theo đó, căn cứ pháp lý của thông tư liên tịch đã lạc hậu dẫn đến nguy cơ không đồng bộ với hệ thống pháp luật về giá hiện hành.

Thông tư liên tịch cũng chưa quy định rõ cách xác định chi phí hình thành giá thuê của các loại nguồn vốn đầu tư khác nhau; thiếu công cụ, dữ liệu hỗ trợ áp dụng trong thực tế; một số nội dung khó triển khai so với đặc thù địa phương.

Mặt khác, dự thảo Nghị định quy định một số nội dung và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đang được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, để trình Chính phủ ban hành.

Trong đó, dự thảo nghị định có quy định Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Từ những cơ sở nêu trên, việc xây dựng Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung để thay thế Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT là cần thiết.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, thông tư mới hướng dẫn phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định tại Nghị định trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Phương pháp xác định giá thuê quy định tại thông tư này không áp dụng để xác định giá thuê đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã có quy định riêng về phương pháp xác định giá thuê.

Thông tư này áp dụng đối với các chủ sở hữu; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định.

Giá thuê công trình được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 22 Luật Giá số 16/2023/QH15 và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Phương pháp xác định giá thuê gồm phương pháp chi phí và phương pháp so sánh quy định tại thông tư này. Chủ sở hữu; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ vào tính chất của công trình, điều kiện cụ thể về sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường để lựa chọn phương pháp xác định giá thuê phù hợp, đảm bảo hiệu quả trong quản lý và triển khai thực hiện.

Về điều khoản chuyển tiếp, giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã được phê duyệt, thỏa thuận trước ngày thông tư mới có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo nội dung đã phê duyệt, thỏa thuận.

Đối với giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã trình nhưng chưa được phê duyệt trước ngày thông tư mới có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền quyết định giá thuê xem xét, quyết định phê duyệt theo phương án giá đã trình hoặc xác định lại giá thuê theo phương pháp quy định tại thông tư này.