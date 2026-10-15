Bộ Xây dựng: Dự kiến hết năm nay sẽ vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê

Một dự án nhà ở cho thuê đang được xây dựng. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 170 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với quy mô 46.962 căn; 128 dự án khởi công với quy mô 183.293 căn (trong đó 140.492 căn hộ nhà ở xã hội, 42.801 căn hộ để cho thuê).

Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 910.933 căn với tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng (trong đó 363 dự án hoàn thành, quy mô 216.626 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng; 293 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 363.065 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 331.242 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng).

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 91% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án “đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Về công tác phát triển nhà ở cho thuê bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 63.970 căn để cho thuê. Cả nước đã hoàn thành được 8.314/17.176 căn, đạt tỷ lệ 48% kế hoạch năm. Dự kiến hết năm 2026 hoàn thành 18.049 căn, đạt tỷ lệ 105% so với kế hoạch được giao.

Từ đầu năm đến nay, tổng lượng giao dịch bất động sản thành công vào khoảng trên 331.876 giao dịch thành công. Trong đó, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 80.269 giao dịch, đất nền có 251.607 giao dịch. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, trong quý III/2026, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án (nhà ở thương mại; dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở) vào khoảng 51.950 căn/nền.

Trong những tháng còn lại của năm nay, Bộ Xây dựng tiếp tục tiếp thu ý kiến về hồ sơ dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ, Quốc hội hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (tháng 10/2026).

Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp, kiểm tra, đôn đốc địa phương trong việc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội, hoàn thiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới theo yêu cầu của cấp trên; Nghị quyết của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Cùng đó, cơ quan này cam kết sẽ vận hành, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các thông tin, dữ liệu trên hệ thống được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin.

Đối với thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững./.