Bộ Xây dựng đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công

Bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, công trình trọng điểm

Theo kế hoạch, năm 2026, Bộ Xây dựng có 5 dự án dự kiến khởi công. Đến nay đã khởi công 3/5 dự án và 2/5 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, theo Bộ Xây dựng vẫn còn một số nguyên nhân khách quan có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu thời gian vừa qua tăng đột biến dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng; còn nguyên nhân chủ quan do các chủ đầu tư/ban quản lý dự án chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chưa bố trí đầy đủ nguồn lực, nhân sự, máy móc thiết bị để tổ chức thi công bù lại tiến độ chậm.

Bộ Xây dựng tích cực đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Báo Xây dựng

Đối với công tác quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Cùng với đó, tích cực hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị về công tác quản lý giấy phép và năng lực hoạt động xây dựng, thẩm quyền thẩm định, điều chỉnh dự án, chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng.

Năm 2026 dự kiến hoàn thành hơn 66.000 căn nhà ở xã hội

Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn cả nước, chỉ tiêu được giao là 899.857 căn (nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn, chỉ tiêu nhà ở cho thuê là 191.023 căn). Theo đó, chỉ tiêu giao năm 2026 là 97.271 căn (nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 80.095 căn, chỉ tiêu nhà ở cho thuê là 17.176 căn).

Bộ Xây dựng cho biết, lũy kế đến nay, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn với tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng (tăng 7 dự án, quy mô tăng 15.396 căn và tổng mức đầu tư tăng khoảng 14.219 tỷ đồng) cho thấy nhịp độ mở rộng đầu tư tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong đó, có 366 dự án hoàn thành, quy mô 226.019 căn với tổng mức đầu tư khoảng 208.751 tỷ đồng; (tăng 3 dự án hoàn thành và 9.393 căn so với số liệu của tháng 9-2026); 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 369.735 căn, tổng mức đầu tư khoảng 341.487 tỷ đồng; (tăng 5 dự án và 6.670 căn so với tháng 9-2026) và 290 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 330.575 căn, tổng mức đầu tư khoảng 305.319 tỷ đồng.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 92,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (tăng 1,6% so với mức 91% của tháng 9-2026).

Đến hết tháng 10 năm 2026, có 116 dự án hoàn thành với quy mô 45.915 căn; 133 dự án khởi công với quy mô 186.938 căn (trong đó: 144.117 căn nhà ở xã hội, 42.821 căn nhà ở để cho thuê), tăng 5 dự án khởi công mới so với lũy kế tháng 9-2026.

Đến nay cả nước đã hoàn thành 45.915 căn nhà ở xã hội, đạt 57%, dự kiến, đến hết năm 2026 hoàn thành 66.130/80.095 căn, đạt 83% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP.