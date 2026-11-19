Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B.

Bộ Xây dựng cho biết, theo phương án được phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng cầu Ninh Cường có tiến độ hoàn thành trong năm 2027.

Dự án phục vụ kết nối thuận lợi trên QL37B, khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông thủy trên sông Ninh Cơ, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực tỉnh Ninh Bình nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Hồng nói chung. Việc dự án chậm đưa vào khai thác sẽ gây lãng phí nguồn lực, không phát huy hiệu quả đầu tư.

Phối cảnh cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ sau khi hoàn thành

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay nhà thầu mới có thể tiếp cận mặt bằng để thi công được 0,7km/0,98km (đạt hơn 71%), vẫn còn vướng mắc các hộ dân và đường dây điện 24kV3 của Công ty Điện lực Ninh Bình.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng tiến độ và nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 11/2026.

Trước đó, ngày 11/11/2026, gửi văn bản đôn đốc Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Ninh Cường, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết theo từng tuần/tháng, huy động thiết bị, máy thi công, nhân lực... để thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao mặt bằng.

Dự án cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên QL37B có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,65km. Công trình cầu chính được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp bề rộng cầu 12m.

Đường dẫn hai đầu cầu có quy mô đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án là hơn 581 tỷ đồng, tương đương hơn 24 triệu USD.