Bộ Xây dựng điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Trụ sở Bộ Xây dựng tọa lạc tại số 80 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 1988/QĐ-BXD ký ngày 18/11/2026, Bộ Xây dựng thực hiện điều chỉnh, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, Quyết định số 2660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Việc điều chỉnh dự toán được thực hiện theo yêu cầu tại Nghị quyết số 135/NQ-CP của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách.

Theo phụ lục kèm theo quyết định, tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn chi các hoạt động kinh tế được điều chỉnh, giao là 33,06 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí điều chỉnh tăng, giảm giữa các nhiệm vụ, đơn vị là hơn 6,19 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên được xác định là 224,75 triệu đồng.

Hơn 22,8 tỷ đồng dành cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Trong cơ cấu phân bổ ngân sách sau điều chỉnh, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chiếm tỷ trọng lớn nhất, với kinh phí 22,87 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này được phân bổ cho Văn phòng Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Học viện Chiến lược và Bồi dưỡng cán bộ xây dựng cùng một số trường cao đẳng giao thông vận tải.

Các đơn vị sử dụng kinh phí để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức kiểm tra, đôn đốc liên ngành; tập huấn nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ở lĩnh vực Hàng không, Bộ Xây dựng bố trí hơn 1,65 tỷ đồng cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch các cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bốn cảng hàng không được bố trí kinh phí gồm: Cảng hàng không quốc tế Phú Bài với 398,32 triệu đồng; Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ với 701,116 triệu đồng; Cảng hàng không Lai Châu với 342,058 triệu đồng và Cảng hàng không Nà Sản với 211,363 triệu đồng.

Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố trên biển, tổng kinh phí sau điều chỉnh là 1,64 tỷ đồng. Khoản kinh phí này phục vụ bảo đảm trang thiết bị, vật tư và bảo dưỡng phương tiện thủy tại các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I, II, III, IV; đồng thời duy trì hoạt động trực ban, sẵn sàng ứng phó thiên tai, bão lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ.

Ngoài ra, 3,945 tỷ đồng được bố trí cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế khác. Trong đó có việc xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng; thực hiện nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia.

Đối với các dự án hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng bố trí 2,95 tỷ đồng vốn đối ứng để triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật về hoàn thiện khung pháp lý quản lý thoát nước, xử lý nước thải đô thị và Chương trình Phát triển đô thị Việt Nam-Thụy Sĩ.

Đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm về hiệu quả chi tiêu

Cùng với việc phân bổ dự toán, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về tính chính xác của số liệu, hồ sơ đề xuất.

Các đơn vị phải sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai và minh bạch. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phải tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, các đơn vị tiếp tục thực hiện yêu cầu tiết kiệm chi theo Nghị quyết số 135/NQ-CP của Chính phủ. Nếu phát sinh yêu cầu tiết giảm kinh phí, đơn vị phải kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí về Bộ theo quy định.

Việc điều chỉnh dự toán lần này đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng, vừa kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách.