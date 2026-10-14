Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng pháp luật cuối năm 2026

Theo nội dung của Quyết định số 1759/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng sẽ điều chỉnh 3 chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong 3 tháng cuối năm 2026.

Bộ Xây dựng đã điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2026 của Bộ. (Ảnh minh họa).

Thứ nhất, điều chỉnh thời gian trình và gộp 2 Thông tư thành xây dựng 1 Thông tư sửa đổi, bổ sung.

Đó là Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Thứ hai, điều chỉnh thời gian trình Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy (thay thế QCVN 14:2024/BGTVT).

Thứ ba, điều chỉnh thời gian trình Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (thay thế Thông tư số 04/2023/TT-BXD).

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cụ thể, Bộ đã bổ sung nhiệm vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn đánh giá, công nhận công trình xanh. Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì soạn thảo và trình dự thảo vào tháng 12/2026, gửi thẩm định và trình Bộ trưởng vào tháng 3/2027.

Bộ cũng bổ sung nhiệm vụ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026. Viện Kinh tế xây dựng được giao chủ trì soạn thảo, trình dự thảo và gửi thẩm định trong tháng 10/2026, trình Bộ trưởng trong tháng 11/2026.

Một nội dung khác được bổ sung là xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2024/TT-BGTVT về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ trì soạn thảo, trình dự thảo trong tháng 11/2026, gửi thẩm định trong tháng 12/2026 và trình Bộ trưởng vào tháng 1/2027.

Các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công có trách nhiệm giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn bản.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình.