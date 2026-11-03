Bộ Xây dựng đề xuất sửa quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải, truyền thông dự thảo Nghị định quy định một số nội dung và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Việc hoàn thiện quy định về hạ tầng kỹ thuật, góp phần tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp và chuyển đổi số trong quản lý đô thị. (Ảnh: Khoa Trần).

Theo Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, việc xây dựng nghị định nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục những bất cập, chồng chéo trong quản lý hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số.

Dự thảo gồm 8 chương, 69 điều, tập trung vào 6 nhóm nội dung chính.

Trong đó, nhóm nội dung thứ nhất bổ sung các quy định chung về quản lý hạ tầng kỹ thuật, làm rõ nguyên tắc phát triển đồng bộ, phân công, phân cấp quản lý; yêu cầu khai thác, bảo vệ công trình và xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật.

Nhóm thứ hai sửa đổi, bổ sung quy định về chiếu sáng đô thị, trong đó bổ sung nội dung chiếu sáng thông minh, kết nối với nền tảng dữ liệu đô thị và hoàn thiện cơ chế lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành.

Nhóm thứ ba hoàn thiện quy định về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, tập trung vào cơ chế quản lý giá thuê, trách nhiệm phối hợp hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi và nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân.

Nhóm thứ tư sửa đổi quy định về nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, trong đó chuẩn hóa yêu cầu về diện tích phần mộ, thể tích ô lưu giữ tro cốt; tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đáng chú ý, nhóm thứ năm sửa đổi, bổ sung quy định về cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Dự thảo làm rõ thẩm quyền lựa chọn đơn vị cấp nước, xác định vùng phục vụ, bảo đảm an toàn cấp nước; hoàn thiện quy định về lựa chọn đơn vị thoát nước, thỏa thuận đấu nối và phân cấp quản lý tại địa phương.

Nhóm thứ sáu sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, quản lý dữ liệu công trình ngầm và phối hợp hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp đi nổi.

Bên cạnh 6 nhóm nội dung trên, dự thảo cũng rà soát, lược bỏ các quy định không còn phù hợp hoặc trùng lặp với pháp luật hiện hành; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và bổ sung quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật không bị gián đoạn.

Theo cơ quan soạn thảo, việc hoàn thiện nghị định sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.