Bộ Xây dựng đề xuất siết kiểm định hệ thống đèn ô tô

Dự thảo đề xuất bổ sung tiêu chí kiểm tra độ lệch chùm sáng của đèn chiếu xa, đồng thời điều chỉnh cách đánh giá đèn chiếu gần. Một số lỗi liên quan đến ranh giới sáng - tối được đề xuất xếp vào nhóm hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng, buộc chủ xe khắc phục và kiểm định lại.

Bộ Xây dựng đề xuất siết chặt việc kiểm định hệ thống đèn trên xe.

Đối với đèn báo rẽ và đèn báo nguy hiểm, lỗi có tần số nháy ngoài khoảng 60 - 120 lần/phút được đề xuất nâng mức độ nghiêm trọng. Trường hợp đèn báo nguy hiểm không nháy đồng thời cũng thuộc nhóm lỗi cần khắc phục.

Dự thảo còn mở rộng phạm vi kiểm tra đèn sương mù phía trước, bao gồm cả đèn nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất và đèn lắp thêm. Với đèn phanh, các tiêu chí về màu sắc đồng bộ và độ sáng cũng được bổ sung.

Đây mới chỉ là nội dung đề xuất trong dự thảo, chưa phải quy định đã có hiệu lực. Nếu được thông qua, những điều chỉnh này sẽ góp phần kiểm soát chất lượng hệ thống chiếu sáng, tín hiệu trên xe, giúp người lái quan sát tốt hơn và hạn chế nguy cơ mất an toàn khi lưu thông.