Bộ Xây dựng đề xuất phương án PPP mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Lê Lâm.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Ban Quản lý dự án 2 được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khảo sát, thu thập số liệu và tính toán phương án mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tập trung vào hành lang Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 đoạn tuyến, dài khoảng 1.144km. Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau sẽ được nghiên cứu theo dự án riêng.

Phương án đặt ra là mở rộng các đoạn từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, dự kiến mở rộng từ 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn để đồng bộ với các đoạn liền kề.

Đối với 3 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hiện do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, tổng chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 27.948 tỷ đồng. Dự kiến, các đoạn này được chia thành 3 dự án độc lập. Việc xác định hình thức và mức vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ sẽ căn cứ hợp đồng PPP đã ký, lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết.

Với 15 đoạn đã đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất chia thành 2 dự án PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Cụ thể, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ dài khoảng 415km có sơ bộ tổng mức đầu tư 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn khoảng 20 năm. Đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây dài khoảng 551km, tổng mức đầu tư sơ bộ 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn khoảng 15 năm. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, tổng mức đầu tư sơ bộ và phương án phân chia dự án thành phần sẽ tiếp tục được chuẩn xác trên cơ sở nghiên cứu chi tiết.

Để triển khai các bước tiếp theo, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội điều chỉnh nội dung về thời điểm mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ, trước đây dự kiến vào giai đoạn 2040-2045. Đồng thời, đề xuất cho phép lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mà không phải thực hiện lại thủ tục trình, phê duyệt chủ trương đầu tư trong trường hợp phát sinh yêu cầu này, nhằm rút ngắn tiến độ.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, gồm PPP, đầu tư công hoặc các hình thức khác theo quy định. Với dự án huy động vốn ngoài ngân sách Nhà nước, nhà đầu tư được tổ chức thu phí, giá theo quy định sau khi hoàn thành mở rộng từng đoạn tuyến.