Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ phương án mới về phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030, trong đó tách riêng chỉ tiêu nhà ở cho thuê và định hướng tăng tỷ trọng phân khúc này.

Bộ Xây dựng đề xuất phát triển hơn 191.000 căn nhà ở xã hội cho thuê. Ảnh minh họa

Theo đề xuất, cả nước sẽ phát triển gần 900.000 căn, gồm hơn 708.000 căn để bán, cho thuê mua và hơn 191.000 căn cho thuê, tức là tăng hơn 10.600 căn so với phương án trước. TP Hồ Chí Minh được đề xuất chỉ tiêu nhà cho thuê cao nhất, tiếp đến Tây Ninh và Hải Phòng.

Bộ Xây dựng cho biết, nhà ở cho thuê sẽ được ưu tiên tại đô thị lớn, khu công nghiệp và các khu vực có nhu cầu cao, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công nhân và người thu nhập thấp.

Theo Bộ Xây dựng, việc cơ cấu lại chỉ tiêu xuất phát từ thực tế nguồn cung nhà ở xã hội thời gian qua chủ yếu tập trung vào phân khúc để bán, trong khi nhu cầu thuê nhà với mức giá phù hợp của công nhân tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các đô thị lớn còn cao.

Dự thảo định hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các vùng động lực và hành lang kinh tế quan trọng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 108 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 31.353 căn; 109 dự án khởi công với 153.762 căn, trong đó 41.204 căn để cho thuê. Lũy kế, cả nước có 907 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô 858.494 căn.