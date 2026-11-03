Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư thiết bị phát hiện, áp chế UAV hoạt động trái phép

UAV trái phép gây gián đoạn khai thác hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Công an về tổng kết thi hành pháp luật về an ninh hàng không.

Hoạt động UAV trái phép tại khu vực cảng hàng không tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu bay, đặc biệt trong quá trình cất, hạ cánh (ảnh minh họa).

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Xây dựng đề cập là đánh giá thực trạng hoạt động của phương tiện bay không người lái (UAV) trái phép tại khu vực cảng hàng không, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể khiến phương tiện xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, đe dọa an toàn trong quá trình cất, hạ cánh, gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, các phương tiện và hình thức vi phạm ngày càng đa dạng. Bên cạnh tàu bay không người lái, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí và xử lý. Đây là những hoạt động có liên quan đến tập quán sinh hoạt của người dân tại các khu vực lân cận sân bay, đòi hỏi giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Thời gian gián đoạn khai thác do các vụ việc này gây ra có thể kéo dài, cá biệt lên tới 4 giờ. Tại các cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng với các hình thức như bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành, chờ dưới mặt đất.

Những tình huống trên không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, gây lo lắng cho hành khách mà còn làm phát sinh thiệt hại đối với các doanh nghiệp hàng không.

Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hoạt động UAV trái phép đối với an toàn hàng không, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 824 ngày 24/4/2026, hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý hoạt động của phương tiện bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Hướng dẫn này thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin, cơ chế phối hợp và quy trình xử lý; đồng thời xác định điều kiện tạm ngừng khai thác, đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay và điều kiện trở lại hoạt động bình thường.

Việc thống nhất quy trình nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hàng không chủ động, phối hợp nhịp nhàng hơn khi phát sinh sự việc, hạn chế tối đa thời gian phải tạm ngừng tiếp thu tàu bay cất, hạ cánh, bảo đảm hoạt động bay an toàn, hiệu quả và liên tục.

Tăng cường phối hợp phát hiện, xử lý UAV

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động UAV trái phép, ngày 29/8/2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, gồm Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn đã ban hành Quy chế về phối hợp phát hiện, xử lý, chế áp tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác tại khu vực cảng hàng không.

Quy chế hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ở cấp Trung ương cũng như tại từng cảng hàng không trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thông qua cơ chế phối hợp, các lực lượng có điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn phát hiện, xử lý UAV; đồng thời nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực cảng hàng không, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến UAV.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương có cảng hàng không đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động UAV trái phép.

Các biện pháp tập trung vào tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng UAV; rà soát, quản lý chặt chẽ các thiết bị UAV trên địa bàn; triển khai phương tiện, thiết bị phát hiện UAV trái phép từ xa, từ sớm. Lực lượng Công an, Quân đội cũng triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng điều khiển UAV vi phạm.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, các giải pháp đã mang lại hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Thời gian gần đây, hoạt động sử dụng UAV trái phép tại khu vực các cảng hàng không chưa ghi nhận tái diễn.

Tuy nhiên, để duy trì kết quả đạt được, các biện pháp vẫn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trên cả ba phương diện: phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đề xuất đầu tư thiết bị phát hiện, áp chế UAV

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Công tác phối hợp có sự tham gia của nhiều lực lượng nên thời gian xử lý một số vụ việc còn kéo dài. Tình trạng thả diều, diều sáo, đèn trời vẫn diễn ra, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền. Trong khi đó, phương tiện, thiết bị phục vụ phát hiện và xử lý UAV chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống và xử lý UAV trái phép trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV. Các cơ quan chức năng cần xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng cảng hàng không, phù hợp với đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và năng lực của lực lượng tại chỗ.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý UAV và các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần được chú trọng tại trường học và khu dân cư xung quanh cảng hàng không, được tổ chức định kỳ, thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Một giải pháp quan trọng khác là kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay. Đồng thời, giao lực lượng Công an địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.