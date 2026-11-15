Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ 2 điều kiện kinh doanh đường sắt

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Nghị định 16/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đường sắt năm 2025. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 35 về điều kiện kinh doanh kết cấu hạ tầng và vận tải đường sắt.

Bộ Xây dựng xin ý kiến rộng rãi về sửa đổi Nghị định 16/2026/NĐ-CP, trong đó đề xuất bãi bỏ hai điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng, vận tải đường sắt (Ảnh minh họa: Đoàn tàu du lịch do một doanh nghiệp tư nhân khai thác, kinh doanh vận tải).

Theo Bộ Xây dựng, qua rà soát thực tiễn, một số điều kiện kinh doanh tại Nghị định 16 cần được sửa đổi, cắt giảm để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đường sắt.

Việc bãi bỏ hai khoản trên không đồng nghĩa xóa bỏ các yêu cầu quản lý chuyên ngành cần thiết. Các quy định về bộ phận chuyên môn, nhân sự phụ trách và trách nhiệm bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh đường sắt vẫn được duy trì theo phạm vi áp dụng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 59 Nghị định 16 về việc lấy ý kiến khi tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt có ảnh hưởng đến bí mật quốc phòng, an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Theo đề xuất, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cho ý kiến đối với các trường hợp tháo dỡ nêu trên, nhằm bảo đảm thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 9 của Nghị định.

Việc sửa đổi Nghị định 16 được Bộ Xây dựng xác định nhằm cắt giảm những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, hoàn thiện quy định pháp luật và tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đường sắt.