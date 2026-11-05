Bộ Xây dựng đề xuất 9 lĩnh vực hợp tác với ADB, thúc đẩy đầu tư hạ tầng

Ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh làm việc với ông Scott Roberts, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh nguồn Bộ Xây dựng)

Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác ký tháng 7/2026, Bộ Xây dựng đề xuất 9 lĩnh vực hợp tác trọng tâm, tập trung vào phát triển giao thông đa phương thức, logistics, đô thị bền vững, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, đường sắt và huy động nguồn vốn đầu tư.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo lập đồng thời 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải, xác định rõ vai trò của từng phương thức vận tải, gắn phát triển hạ tầng với các hành lang kinh tế trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh. (Ảnh nguồn Bộ Xây dựng)

Trong đó, ưu tiên kết nối các trục cao tốc Bắc - Nam, Vành đai 4 và Vành đai 5 Hà Nội, Vành đai 3 và Vành đai 4 TP HCM với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường sắt và trung tâm logistics, góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với lĩnh vực đường sắt, Bộ đề nghị ADB cung cấp viện trợ không hoàn lại để thuê tư vấn quốc tế lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi; đồng thời hỗ trợ hoàn thiện chính sách môi trường, tái định cư và nâng cao năng lực quản lý dự án.

Đáng chú ý, đường bộ cao tốc và đường sắt được xác định là hai lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất để thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), góp phần huy động nguồn vốn ngoài ngân sách.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị ADB hỗ trợ nguồn vốn ODA ưu đãi, nghiên cứu các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Lào - Campuchia, tăng cường liên kết vận tải trong Tiểu vùng Mekong mở rộng và ASEAN.

Ông Scott Roberts, Giám đốc Quốc gia ADB Việt Nam. (Ảnh nguồn Bộ Xây dựng)

Về phía ADB, ông Scott Roberts cho biết ngân hàng đang xây dựng Chiến lược đối tác quốc gia giai đoạn 2027–2031, trong đó chú trọng huy động nguồn lực tư nhân, hỗ trợ chuẩn bị dự án và thúc đẩy phát triển hạ tầng bền vững.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, cụ thể hóa các chương trình hợp tác, hướng tới phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.