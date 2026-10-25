Bộ Xây dựng đề nghị VETC, ePass tính phí linh hoạt, miễn phí xe ít đi

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về kết quả kiểm tra, rà soát việc thu phí sử dụng ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông. Cơ quan này cho rằng việc thông tin, giải thích chính sách thu phí của các doanh nghiệp chưa làm rõ đầy đủ bản chất khoản thu và quyền lựa chọn của người sử dụng dịch vụ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, ví điện tử VETC công bố mức phí quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức phí được tính theo tài khoản ví điện tử, không căn cứ vào số lượng phương tiện liên kết.

Đối với Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông ePass, doanh nghiệp cũng công bố mức phí dự kiến tương ứng 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Theo giải trình của các đơn vị, khoản thu nhằm bù đắp chi phí đầu tư, phát triển, quản lý và vận hành hệ thống ví điện tử; định danh, xác thực khách hàng; kết nối ngân hàng, xử lý và đối soát giao dịch; bảo đảm an toàn, bảo mật, quản trị rủi ro và chăm sóc khách hàng.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhấn mạnh khoản thu này là giá dịch vụ sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật về ngân hàng, không phải phí sử dụng đường bộ hay phí quản lý tài khoản giao thông.

Trên cơ sở rà soát, Bộ đề nghị Công ty VETC và Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC) phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trước mắt là ví điện tử VETC và Viettel Money, xây dựng chính sách giá linh hoạt hơn. Các phương án được đề xuất gồm thu phí theo lượt giao dịch, tính theo tỷ lệ giá trị giao dịch hoặc miễn phí đối với phương tiện ít sử dụng.

Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp công khai, giải thích rõ bản chất khoản thu, thông tin đầy đủ về chính sách giá và bảo đảm quyền lựa chọn dịch vụ của chủ phương tiện trước khi triển khai thu phí. Đồng thời, cần tiếp tục mở rộng kết nối với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán để người dân có thêm phương thức thanh toán phù hợp.

Việc VETC và Viettel Money công bố thu phí từ ngày 1-8-2026 đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo Bộ Xây dựng, cách thức truyền thông chưa thực sự phù hợp, khiến một bộ phận người dân hiểu rằng đây là khoản phí bắt buộc để duy trì tài khoản giao thông hoặc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

Ngày 20-8, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị liên quan tạm dừng triển khai chính sách thu phí để rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp hơn với nhu cầu và tần suất sử dụng dịch vụ của khách hàng. Sau đó, VETC và VDTC thông báo tạm dừng triển khai các khoản phí dịch vụ liên quan đến ví điện tử.

Bộ Xây dựng cho biết tại thời điểm kiểm tra, các doanh nghiệp đã dừng triển khai chính sách thu phí để nghiên cứu phương án mới, do đó chưa phát sinh thiệt hại thực tế đối với khách hàng.