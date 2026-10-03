Bộ Xây dựng đề nghị tích hợp 22 loại giấy tờ lên VNeID

Loại 14 loại giấy tờ khỏi danh mục tích hợp

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Bộ Công an, đề nghị điều chỉnh Danh mục các loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý của Bộ được tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Bộ Xây dựng đề nghị xác định 22 loại giấy tờ đủ điều kiện, cần ưu tiên tích hợp trong năm 2026. (Ảnh minh họa).

Theo Bộ Xây dựng, việc rà soát được thực hiện trên cơ sở các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 giao về tích hợp một số loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng lên VNeID.

Kết quả rà soát cho thấy tổng số loại giấy tờ được giao tích hợp là 36 loại, gồm 2 loại theo Nghị định số 70/2024, 24 loại theo Nghị định số 58/2026 và 18 loại theo Nghị định số 320/2026. Trong số này có 8 loại trùng nhau giữa các nghị định.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng đề nghị loại 14 loại giấy tờ, dữ liệu khỏi danh mục tích hợp VNeID.

Trong số này, 3 loại đã được Bộ đề nghị loại bỏ trước đây; 8 loại không đủ điều kiện pháp lý để tích hợp và 3 loại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu, được đề xuất thực hiện tích hợp ở giai đoạn sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống dữ liệu.

Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân đề nghị loại bỏ chủ yếu xuất phát từ thay đổi pháp lý; giấy tờ được cấp cho tổ chức nhưng không liên quan đến chủ thể cá nhân; xác định sai cơ quan cấp phép; dữ liệu chưa có hoặc có quá ít; dữ liệu phân tán tại địa phương và một số loại giấy tờ bị trùng lặp.

Trong nhóm 14 loại đề nghị loại bỏ có một số giấy tờ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đường bộ.

Cụ thể, "Giấy phép đào tạo lái xe, cấp Giấy phép xe tập lái" được đề xuất loại bỏ do chưa đáp ứng điều kiện dữ liệu.

Theo Bộ Xây dựng, đối với giấy phép đào tạo lái xe ô tô, quy định hiện hành không yêu cầu tổ chức cung cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp hoặc mã định danh nên phần mềm, cơ sở dữ liệu không có trường thông tin tương ứng.

Đối với giấy phép xe tập lái, quy định cũng không yêu cầu tổ chức cung cấp số khung/VIN hoặc mã phương tiện.

Bên cạnh đó, Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc đối với các loại phương tiện Việt Nam cũng được đề nghị loại bỏ khỏi danh mục tích hợp.

Bộ Xây dựng dẫn các quy định liên quan đến việc kiểm tra, đóng dấu giấy phép tại trạm quản lý vận tải cửa khẩu và cho biết giấy phép của Việt Nam chủ yếu được cơ quan quản lý Việt Nam kiểm tra khi phương tiện qua cửa khẩu, phục vụ hoạt động của phương tiện tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, 3 loại giấy tờ được đưa ra khỏi danh mục do chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu gồm Giấy chứng nhận thợ hàn; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

22 loại giấy tờ được ưu tiên tích hợp trong năm 2026

Sau khi loại bỏ các loại giấy tờ chưa đủ điều kiện, Bộ Xây dựng xác định 22 loại giấy tờ, dữ liệu đủ điều kiện thực hiện tích hợp lên VNeID trong năm 2026 theo lộ trình.

Trong lĩnh vực đường bộ, danh mục đáng chú ý có Thông tin nguồn gốc xe; Thông tin giấy phép kinh doanh vận tải; Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy.

Theo lộ trình, thông tin giấy phép kinh doanh vận tải được đặt thời hạn hoàn thành trong tháng 8/2026; thông tin nguồn gốc xe trong tháng 10/2026. Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới được xác định hoàn thành trong tháng 7/2026.

Đối với xe máy chuyên dùng, Bộ Xây dựng dự kiến tích hợp Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong tháng 11/2026, đồng thời lưu ý cần tích hợp thêm thông tin giấy đăng ký xe máy chuyên dùng trước.

Danh mục 22 loại còn bao gồm nhiều giấy tờ, dữ liệu thuộc các lĩnh vực hàng hải, đường thủy, hàng không, xây dựng, bất động sản và đường sắt.

Trong đó có các loại như giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, chứng chỉ chuyên môn thủy nội địa, thông tin quyền sở hữu tàu bay, thông tin giấy phép và năng định cho người lái tàu bay, thông tin giấy phép xây dựng và giấy phép lái tàu trên đường sắt còn hiệu lực.

Việc Bộ Xây dựng đề nghị điều chỉnh danh mục cho thấy yêu cầu tích hợp giấy tờ lên VNeID được đặt trong mối quan hệ giữa giá trị pháp lý của giấy tờ, cấu trúc dữ liệu và khả năng kết nối cơ sở dữ liệu.

Chẳng hạn, với dữ liệu về chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Bộ Xây dựng cho biết việc cấp, cấp lại, gia hạn, công nhận và chuyển đổi chứng chỉ thuộc thẩm quyền của địa phương; dữ liệu được hình thành và quản lý tại các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Đây là một trong những lý do Bộ đề nghị loại khỏi danh mục tích hợp.

Tương tự, thông tin về cảng, bến thủy nội địa và cảng biển được xác định là thông tin quản lý về kết cấu hạ tầng, không hình thành giấy tờ. Trong khi đó, dữ liệu về đơn vị, doanh nghiệp đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy hiện không do Bộ Xây dựng quản lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Bộ Công an xem xét loại 14 loại giấy tờ, dữ liệu không đủ điều kiện tích hợp, đồng thời xác định 22 loại giấy tờ đủ điều kiện cần thực hiện trong năm 2026.