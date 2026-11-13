Bộ Xây dựng đề nghị Atlas Air tăng chuyến bay hàng hóa đến Việt Nam

Chiều 13/11, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với ông Michael Steen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Atlas Air Worldwide.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đánh giá cao hoạt động của Atlas Air tại Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, sự hiện diện và hoạt động khai thác của Tập đoàn đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường kết nối vận tải hàng hóa, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thông tin về thị trường hàng không Việt Nam, Thứ trưởng cho biết, trong 10 tháng năm 2026, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 110 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 43 triệu lượt, tăng hơn 11%; khách nội địa đạt hơn 67 triệu lượt, tăng hơn 9%.

Đối với vận tải hàng hóa, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tăng hơn 9%. Những kết quả này cho thấy thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thu hút sự tham gia khai thác của nhiều hãng hàng không quốc tế, trong đó có Atlas Air.

Thứ trưởng nhấn mạnh, hoạt động của Atlas Air đang tạo thêm kênh kết nối các cơ sở sản xuất tại Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ và mạng lưới cung ứng toàn cầu. Vai trò này đặc biệt có ý nghĩa đối với các mặt hàng linh kiện điện tử, thiết bị công nghệ cao và những sản phẩm đòi hỏi thời gian vận chuyển nhanh.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng mong muốn Atlas Air tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng Atlas Air sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Atlas Air tăng cường các chuyến bay đến Việt Nam; chủ động nghiên cứu kế hoạch mở đường bay, bố trí tàu bay và tăng tần suất khai thác tại các cảng hàng không quốc tế mới, đặc biệt là Long Thành và Gia Bình khi các cảng này được đưa vào khai thác và đáp ứng đầy đủ điều kiện phục vụ vận tải hàng hóa.

Tại khu vực miền Trung, Thứ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn nghiên cứu cơ hội đầu tư, khai thác tại một số cảng hàng không như Chu Lai và Quảng Trị.

Để hiện thực hóa các định hướng này, Thứ trưởng đề nghị Atlas Air làm việc với Cục Hàng không Việt Nam, các chủ đầu tư, đơn vị khai thác cảng hàng không và đối tác logistics nhằm xác định nhu cầu thị trường, phương án khai thác cũng như yêu cầu về nhà ga hàng hóa, dịch vụ mặt đất và kết nối vận tải.

Bên cạnh định hướng mở rộng khai thác, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị Atlas Air với kinh nghiệm hoạt động và mạng lưới quan hệ trong ngành hàng không Hoa Kỳ, xem xét, có ý kiến với các hiệp hội hàng không, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) và cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hoạt động hàng không giữa hai nước, tạo thuận lợi cho các hãng hàng không Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác.

Ngoài ra, trên cơ sở Hiệp định vận tải hàng không hiện có, trong đó lĩnh vực vận tải hàng hóa đã được áp dụng cơ chế bầu trời mở, Thứ trưởng đề nghị Atlas Air ủng hộ việc hai bên tiếp tục trao đổi, hoàn thiện và mở rộng khuôn khổ Hiệp định theo hướng bầu trời mở, phù hợp với nhu cầu thị trường và lợi ích của cả hai nước.

Đồng thời, Hãng cần phản ánh những nhu cầu, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn khai thác và đề xuất giải pháp cụ thể với Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam. Thứ trưởng cũng mong muốn Atlas Air đóng góp ý kiến với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - các cơ quan tham gia đàm phán thỏa thuận hàng không - nhằm thúc đẩy trao đổi giữa cơ quan có thẩm quyền hai nước.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng Atlas Air sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đóng góp thiết thực vào hợp tác kinh tế - thương mại cũng như các hoạt động nhân đạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông Michael Steen bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi, tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác với đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan.

Cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã dành thời gian đón tiếp đoàn, ông Michael Steen, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Atlas Air Worldwide cho rằng đây là cơ hội tốt để hai bên trao đổi, thúc đẩy hợp tác.

Lãnh đạo Atlas Air cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và những bước tiến tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua.

Đánh giá về định hướng phát triển hạ tầng của Việt Nam, ông Michael Steen hoan nghênh việc Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng hàng không với những dự án quy mô lớn như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở miền Bắc và Cảng hàng không quốc tế Long Thành ở miền Nam.

Ông Michael Steen trao tặng mô hình máy bay tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Theo ông Michael Steen, những dự án này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối, tăng cường khả năng tham gia sâu hơn của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tạo thêm giá trị kinh tế.

Nhấn mạnh vai trò, tiềm năng của Việt Nam trong chuỗi giá trị này, ông Michael Steen bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi, tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác với đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa Atlas Air và các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai các định hướng trong thời gian tới.