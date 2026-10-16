Bộ Xây dựng đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược

Đẩy mạnh số hóa, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng, thực hiện yêu cầu phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ đã triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung đối với các thủ tục thuộc phạm vi quản lý tại cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 1/1/2026.

Bộ Xây dựng đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu được giao; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 424/438 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 96,8%. (Ảnh minh hoạ).

Đến nay, hệ thống đã hoàn thành kết nối, tích hợp kỹ thuật với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thành phần tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Bộ đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 424/438 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 96,8%.

Hệ thống đã khởi tạo 70.845 tài khoản, tiếp nhận và xử lý 725.060 hồ sơ, trong đó có 636.586 hồ sơ trực tuyến, chiếm 87%.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thành rà soát, xây dựng và kết nối với 5 cơ sở dữ liệu gồm đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng ký doanh nghiệp, đất đai và dân cư, phục vụ tái cấu trúc quy trình, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đối với 58/58 thủ tục hành chính.

9 tháng đầu năm 2026, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, 6 sân bay, cung cấp dịch vụ cho 658 điểm, bãi đỗ (trong đó 481 điểm, bãi đỗ ô tô và 177 điểm, bãi đỗ xe máy). Số lượng các phương tiện dán thẻ, mở tài khoản thu phí tính đến nay là trên 8,0 triệu phương tiện đã dán thẻ tham gia dịch vụ. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tiết kiệm thời gian dừng đỗ chờ đợi cho các phương tiện từ 50% - 60% mang lại hiệu quả cho người dân và phương tiện lưu thông

Trong công tác xây dựng dữ liệu số, Bộ đã đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu được giao, đồng thời hoàn thành đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Tổng cộng 11,1 triệu trong số 11,2 triệu bản ghi của 10 cơ sở dữ liệu đã được đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, 3 cơ sở dữ liệu đã cơ bản hoàn thành việc tạo lập và đồng bộ đầy đủ dữ liệu, gồm cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường sắt, kết cấu hạ tầng hàng không và năng lực hành nghề hoạt động xây dựng. Bảy cơ sở dữ liệu còn lại đang tiếp tục được số hóa dữ liệu lịch sử và đồng bộ với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ.

Đối với Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 8/13 nhiệm vụ, đạt 61,5%; 5 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai theo kế hoạch, không có nhiệm vụ quá hạn.

Định hướng tập trung làm chủ công nghệ xây dựng đường sắt tốc độ cao của Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (Ảnh minh hoạ).

Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, thúc đẩy công nghệ chiến lược

Song song với chuyển đổi số, công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được Bộ Xây dựng chú trọng, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước và triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Hiện Bộ đã xây dựng, ban hành và công bố khoảng 139 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) và 1.589 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng. Tổng số tiêu chuẩn được áp dụng cho các dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 3.941.

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2026, đến nay, Bộ đã ban hành 7 QCVN; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 202 TCVN, trong đó 22 TCVN đã được công bố, chủ yếu thuộc các lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hàng hải và xây dựng dân dụng.

Riêng trong quý III/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành 5 QCVN, đề nghị công bố 81 TCVN và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 17 TCVN.

Về công nghệ chiến lược, Bộ Xây dựng đã đề xuất định hướng tập trung làm chủ công nghệ xây dựng đường sắt tốc độ cao. Định hướng này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng đã phê duyệt 3 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hạ tầng, đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ 3 nhiệm vụ khác để phê duyệt đặt hàng theo quy định.

Thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn trong quá trình lựa chọn tổ chức chủ trì, ký hợp đồng, kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Cùng với các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Bộ Xây dựng đang thúc đẩy phát hiện, đánh giá và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng ứng dụng thực tiễn. Đến nay, Bộ đã rà soát 761 đề xuất sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo; giao các cơ quan chuyên môn lựa chọn 180 sản phẩm, giải pháp đã hoàn thiện, có tiềm năng ứng dụng và nhân rộng.

Hội đồng đánh giá đã được thành lập để xem xét, lựa chọn các sản phẩm, giải pháp tiêu biểu. Kết quả đánh giá là cơ sở để Bộ xem xét phổ biến, ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng trong thực tiễn.

3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, vận hành cơ sở dữ liệu ngành theo yêu cầu dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". (Ảnh minh hoạ).

Tiếp tục hoàn thiện nền tảng số, tạo động lực đổi mới sáng tạo

Bộ Xây dựng đánh giá, thời gian qua, công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đồng thời, việc chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, cùng với huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tạo nền tảng để từng bước làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hạ tầng chiến lược của đất nước.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng đặt nhiệm vụ tiếp tục triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục, phê duyệt đặt hàng các nhiệm vụ phát triển công nghệ về thông tin - tín hiệu và phương tiện; đồng thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy chuẩn kỹ thuật theo tiến độ kế hoạch năm 2026.

Bộ cũng triển khai kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong ngành xây dựng và lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Đối với chuyển đổi số, Bộ tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho các hoạt động trên môi trường số, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hiệu quả và đúng tiến độ. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng cũng sẽ được tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, vận hành theo yêu cầu dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", phục vụ hiệu quả công tác quản lý và điều hành.