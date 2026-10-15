Bộ Xây dựng đặt hàng mạng 5G cho đường sắt tốc độ cao

Theo công văn gửi các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Bộ Xây dựng thông báo kế hoạch đặt hàng nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1628/QĐ-BXD ngày 16/9/2026 và Quyết định số 1629/QĐ-BXD ngày 15/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hai quyết định phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển mạng 5G cho đường sắt tốc độ cao và hệ thống liên khóa máy tính điều khiển chạy tàu đô thị.

Bên cạnh mạng 5G cho đường sắt tốc độ cao, Bộ Xây dựng còn đặt hàng nghiên cứu hệ thống liên khóa máy tính (CBI) phục vụ điều khiển chạy tàu đường sắt đô thị. Hai nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực chuyên biệt, một tập trung vào hạ tầng viễn thông, một hướng tới hệ thống điều khiển và an toàn chạy tàu, cho phép các đơn vị đăng ký theo năng lực nghiên cứu của mình.

Việt Nam nên chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao nào?

Quy trình tuyển chọn đơn vị thực hiện theo hình thức đặt hàng, dành cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu. Bộ Xây dựng giao Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các đơn vị quan tâm tiếp cận thông tin và đăng ký tham gia.

Hồ sơ xét đăng ký đặt hàng thực hiện theo khoản 2 và khoản 4 Điều 7 Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 01/8/2026. Phần lập dự toán kinh phí và cơ chế tài chính tuân theo Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN ban hành cùng ngày, văn bản quy định cơ chế tài chính riêng cho nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc chương trình quốc gia đặc biệt.

Đơn vị muốn chủ trì nhiệm vụ mạng 5G cho đường sắt tốc độ cao vì thế phải đọc song song cả hai thông tư, bởi một văn bản quy định thành phần hồ sơ, văn bản còn lại chi phối cách tính kinh phí, và đối chiếu kỹ ngay từ đầu sẽ giúp hồ sơ tránh cảnh sửa đi sửa lại khi hạn chót đã cận kề.

Bộ Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đến trước 17h ngày 24/10/2026. Với hồ sơ gửi qua bưu điện, thời hạn được xác định theo dấu bưu điện nơi gửi; hồ sơ nộp trực tiếp được tính theo dấu đến của văn thư Bộ. Hồ sơ gửi về Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, số 80 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Tính từ ngày 15/10/2026, các đơn vị chỉ còn 9 ngày để hoàn thiện hồ sơ trước hạn chót 17h ngày 24/10/2026. Nếu tính từ ngày quyết định sớm nhất được ký, 15/9/2026, thời gian chuẩn bị là 39 ngày. Đáng lưu ý, hạn nộp rơi vào thứ Bảy, vì vậy các đơn vị dự định nộp trực tiếp nên liên hệ trước với cơ quan tiếp nhận để xác nhận thời gian làm việc, tránh ảnh hưởng đến tiến độ.

Để kịp hạn, các đơn vị cần sớm chuẩn bị nhân lực, tài liệu và phương án tài chính theo yêu cầu tại hai thông tư liên quan. Bộ Xây dựng công khai kế hoạch đặt hàng nghiên cứu công nghệ cho cả đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, tạo cơ hội để doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các đơn vị đủ năng lực tham gia phát triển công nghệ chiến lược quốc gia.

Tháng 9/2026, Bộ Xây dựng phê duyệt hai nhiệm vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược do Viettel và VNPT đề xuất.

Mạng 5G Rail: Viettel phát triển mạng 5G chuyên dụng cho đường sắt tốc độ cao, gồm phần mềm mạng lõi và 8 trạm gốc, hỗ trợ tốc độ di chuyển tới 350 km/h, đáp ứng các tiêu chuẩn thông tin đường sắt quốc tế.

Hệ thống CBI: VNPT nghiên cứu, làm chủ công nghệ liên khóa máy tính điều khiển chạy tàu đô thị, đạt mức an toàn SIL 4, dự kiến triển khai hai hệ thống tại hai nhà ga.

Cả hai nhiệm vụ đặt mục tiêu đạt mức độ sẵn sàng công nghệ TRL 8, với sản phẩm được kiểm thử và đánh giá, chứng nhận theo quy định.