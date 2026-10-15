Bộ Xây dựng: Đang triển khai 947 dự án nhà ở xã hội trên cả nước với quy mô hơn 910.000 căn hộ

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tăng thêm toàn ngành xây dựng đạt 10,31%, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP cả nước. Đây là kết quả tích cực, thể hiện vai trò quan trọng của ngành trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Trong phát triển kết cấu hạ tầng, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông; đồng thời tập trung triển khai các dự án đường sắt, cảng hàng không và các công trình hạ tầng chiến lược. Công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở xã hội và thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực phát triển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh phát biểu tại họp báo.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, trong 3 tháng cuối năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là các dự án luật, bộ luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng quản lý, phát triển đô thị, vận tải và bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Theo thông tin tại họp báo, từ đầu năm 2026 đến nay cả nước có 170 dự án nhà ở hoàn thành với quy mô 46.962 căn; 128 dự án khởi công với quy mô 183.293 căn (trong đó: 140.492 căn hộ nhà ở xã hội, 42.801 căn hộ để cho thuê). Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 910.933 căn với tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng.

Trong đó, 363 dự án hoàn thành, quy mô 216.626 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng; 293 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 363.065 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 331.242 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng. Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 91% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án.

Quang cảnh họp báo.

Công tác phát triển nhà ở cho thuê bước đầu đã đạt được những kết quả ghi nhận đáng ghi nhận. Lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 63.970 căn để cho thuê. Cả nước đã hoàn thành hơn 8.300 căn, đạt tỷ lệ 48% kế hoạch năm, dự kiến, hết năm 2026 hoàn thành 18.049 căn, đạt tỷ lệ 105% so với kế hoạch được giao.

Liên quan đến quy định về bảo đảm tốc độ và khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường cao tốc, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho biết, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành có các giải pháp tổ chức giao thông và báo hiệu đường bộ trên các tuyến cao tốc, tổ chức trực quan và giúp tài xế bảo đảm thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng sẽ rà soát đánh giá tốc độ và khoảng cách để sửa đổi quy định nếu cần thiết, tuyên truyền cho lái xe, nhất là tình huống đông người, thời tiết xấu, giảm tốc độ đột ngột; hoàn thiện giáo trình lái xe duy trì giữ khoảng cách…