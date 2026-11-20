Nguồn thu phí, lệ phí của Bộ Xây dựng năm 2025 đạt hơn 22.135 tỷ đồng, chủ yếu từ các lĩnh vực giao thông và hạ tầng. Ảnh: Minh họa: Ô-tô nhập khẩu qua cảng Tân Vũ, Hải Phòng. (Ảnh: Cảng Hải Phòng)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 1970/QĐ-BXD về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 đối với nguồn chi thường xuyên của Bộ.

Việc công khai được thực hiện căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 73/2026/NĐ-CP, Nghị định số 33/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 354/2026/NĐ-CP), Thông tư số 26/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 271/NQ-CP ngày 16/9/2026 của Chính phủ về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Thu hơn 22.135 tỷ đồng phí, lệ phí trong năm 2025

Theo số liệu quyết toán, tổng thu phí, lệ phí của Bộ Xây dựng trong năm 2025 đạt 22.135.115.526.777 đồng, tương đương hơn 22.135 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn thu từ phí đạt hơn 21.876 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các hoạt động liên quan giao thông và hạ tầng. Đáng chú ý, phí sử dụng đường bộ đạt hơn 13.850 tỷ đồng; phí bảo đảm hàng hải đạt hơn 3.384 tỷ đồng; phí bay qua vùng trời Việt Nam đạt hơn 2.027 tỷ đồng và phí cảng vụ hàng hải đạt hơn 1.781 tỷ đồng.

Các khoản thu khác gồm phí cảng vụ hàng không khoảng 377,75 tỷ đồng, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt khoảng 304,93 tỷ đồng và phí cảng vụ đường thủy nội địa khoảng 84 tỷ đồng.

Đối với lệ phí, tổng số thu đạt hơn 258,6 tỷ đồng. Trong đó, lệ phí ra vào cảng biển đạt khoảng 95,7 tỷ đồng; lệ phí ra vào cảng hàng không, sân bay đạt khoảng 88,56 tỷ đồng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đạt khoảng 61,35 tỷ đồng.

Sau khi trừ 219,49 tỷ đồng phí được khấu trừ, để lại theo chế độ quy định, chủ yếu phục vụ chi sự nghiệp kinh tế, số tiền phí, lệ phí Bộ Xây dựng nộp ngân sách nhà nước đạt 21.850.924.684.458 đồng.

Chi hơn 18.697 tỷ đồng cho hoạt động kinh tế

Về chi ngân sách, tổng chi từ nguồn ngân sách trong nước của Bộ Xây dựng năm 2025 đạt hơn 21.307 tỷ đồng.

Trong cơ cấu chi, hoạt động kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 18.697 tỷ đồng, tương đương hơn 87,7% tổng chi ngân sách trong nước. Đáng chú ý, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên trong lĩnh vực này lên tới hơn 18.648 tỷ đồng.

Chi quản lý hành chính đạt hơn 1.512 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là khoảng 498,64 tỷ đồng; kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ khoảng 1.013,8 tỷ đồng.

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt hơn 917,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên khoảng 690,3 tỷ đồng. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đạt gần 147 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn chi khoảng 13,92 tỷ đồng cho sự nghiệp văn hóa, thông tin; 8,63 tỷ đồng cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; 3,75 tỷ đồng cho sự nghiệp y tế, dân số và gia đình. Các khoản chi tài chính và chi khác đạt khoảng 6,58 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn viện trợ, số ghi thu, ghi chi đạt hơn 4,7 tỷ đồng, được sử dụng cho hoạt động kinh tế của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị.

Quyết định số 1970/QĐ-BXD về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Xây dựng.