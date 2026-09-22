Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp tại 4 vị trí giao thông ở Thái Nguyên

Theo Quyết định của Bộ Xây dựng, tình huống khẩn cấp về thiên tai được công bố tại các vị trí Km130+950, Km148+400 (PT), Km202+130 (PT) trên Quốc lộ 3 và Km120+650 (TT) trên đường Hồ Chí Minh, thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I.

Các vị trí trên bị hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của đợt mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 18.8 đến ngày 8.9.2026.

Nhiều khu vực trên tuyến Quốc lộ 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ngập sâu, trong đợt lũ tháng 10 năm ngoái. Ảnh minh họa. Nguồn: CACC

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng hư hỏng tại các vị trí này có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Việc công bố tình huống khẩn cấp là cơ sở để Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, đề xuất giải pháp sửa chữa, khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đối với các vị trí bị hư hỏng.

Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I có trách nhiệm triển khai các hoạt động khắc phục; đồng thời rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ, giải pháp sửa chữa và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Sau khi hoàn thành thi công công trình khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại 4 vị trí nêu trên.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông thuộc Bộ Xây dựng được giao đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.