Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo Quyết định số 1961/QĐ-BXD ngày 13/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đoàn kiểm tra được thành lập nhằm kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng làm Trưởng đoàn, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động kiểm tra.

Đại diện đoàn làm việc đọc Quyết định số 1961/QĐ-BXD ngày 13/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Theo phân công, đoàn kiểm tra được tổ chức thành các tổ chuyên môn, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là hoạt động xây dựng và giao thông vận tải đường bộ.

Trong đó, Tổ kiểm tra số 1 do đồng chí Bùi Văn Dưỡng làm Tổ trưởng, phụ trách kiểm tra lĩnh vực hoạt động xây dựng; Tổ kiểm tra số 2 do đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam làm Tổ trưởng, phụ trách kiểm tra lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.

Bên cạnh đó, tổ tổng hợp có trách nhiệm tham mưu chương trình, lịch làm việc, tổng hợp nội dung biên bản và báo cáo kết quả kiểm tra. Các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ, tài liệu, các quy định pháp luật hiện hành và kết quả kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra không chỉ nhằm rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải mà còn là dịp để Bộ Xây dựng lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của địa phương. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, làm cơ sở nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật cho phù hợp.

Đồng chí Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung rà soát việc triển khai các nghị định, văn bản hướng dẫn và công tác thông tin, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, đặc biệt tại cấp xã, phường. Việc kiểm tra cần gắn với thực tiễn tổ chức thực hiện tại địa phương, kịp thời nhận diện những bất cập, những nội dung chưa phù hợp để tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải quan tâm chỉ đạo, phân công cụ thể các đầu mối của tỉnh để phối hợp làm việc với đoàn kiểm tra, nhất là các tổ công tác chuyên môn. Trong quá trình làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra cần chủ động trao đổi, lắng nghe ý kiến của các sở, ngành, đơn vị; kịp thời tổng hợp những tồn tại, hạn chế và vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thành viên đoàn kiểm tra

Thứ trưởng cũng yêu cầu hoạt động kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, phạm vi và thẩm quyền; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn kiểm tra với các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực tế, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin và bố trí các đầu mối làm việc theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn triển khai nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật mà còn là cơ hội để tỉnh Lâm Đồng báo cáo, phản ánh và kiến nghị với Bộ Xây dựng về những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng tại địa phương.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành tập trung rà soát, tổng hợp đầy đủ những vấn đề còn bất cập, nhất là các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chủ động trao đổi, báo cáo cụ thể với các tổ công tác để Bộ Xây dựng nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hoặc tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thông qua đợt kiểm tra, tỉnh Lâm Đồng có thêm điều kiện rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải; đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.