Bộ Xây dựng công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành tại TP Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, bà Ma Thị Luận, Phó chánh văn phòng Bộ Xây dựng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố toàn văn Quyết định kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại TP Quảng Ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi công bố.

Tại buổi công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo các thành viên Đoàn kiểm tra phải thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thẩm quyền và thời hạn; bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Bà Ma Thị Luận, Phó chánh văn phòng Bộ Xây dựng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố toàn văn Quyết định kiểm tra chuyên ngành.

Thay mặt lãnh đạo TP Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND TP đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí đầu mối làm việc theo yêu cầu.

Ông Công cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Bộ Xây dựng trong thời gian qua đã giúp UBND thành phố kịp thời chỉ đạo các sở, ngành địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước được duy trì liên tục, thống nhất và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng của TP Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ninh phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra.

Kết luận buổi công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị của TP Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; kịp thời trao đổi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc, bảo đảm cuộc kiểm tra thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định.