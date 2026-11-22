Ngày 20/11, Bộ Xây dựng tổ chức công bố Quyết định kiểm tra chuyên ngành tại tỉnh Lâm Đồng. Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Trưởng Đoàn kiểm tra, chủ trì buổi làm việc.

Theo Quyết định số 1961/QĐ-BXD ngày 13/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Đoàn kiểm tra tập trung vào hai lĩnh vực: hoạt động xây dựng và giao thông vận tải đường bộ.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Trưởng Đoàn kiểm tra, chủ trì buổi làm việc.

Trong đó, Tổ kiểm tra số 1 do ông Bùi Văn Dưỡng, Phó cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng làm Tổ trưởng, phụ trách lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Tổ kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Thành Vinh, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam làm Tổ trưởng, phụ trách lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thẩm quyền và thời hạn; bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật và bám sát tình hình thực tế tại địa phương.

Thứ trưởng đề nghị các tổ công tác trong quá trình kiểm tra chủ động trao đổi, lắng nghe ý kiến của các sở, ngành, đơn vị; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật để xem xét, hướng dẫn hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí đầu mối làm việc và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Ông Nguyễn Hồng Hải cho biết, đây cũng là dịp để tỉnh rà soát việc thực hiện các quy định pháp luật, đồng thời phản ánh với Bộ Xây dựng những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để được hướng dẫn, tháo gỡ.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, bảo đảm cuộc kiểm tra đúng kế hoạch và đúng quy định.