Bộ Xây dựng công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành tại Nghệ An

Tại buổi công bố, bà Ma Thị Luận, Phó chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, công bố toàn văn Quyết định kiểm tra của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn yêu cầu Đoàn kiểm tra bám sát nội dung, phạm vi và thời hạn đã được phê duyệt; làm việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế, bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cũng lưu ý quá trình kiểm tra phải được tổ chức hợp lý, tránh làm ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Phía tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra; chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phân công đầu mối làm việc và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Ông Hoàng Phú Hiền cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Bộ Xây dựng trong thời gian qua, qua đó giúp tỉnh Nghệ An kịp thời rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước được duy trì thông suốt, thống nhất.

Sự hỗ trợ của Bộ cũng góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, tạo điều kiện để tỉnh tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi công bố, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị của tỉnh Nghệ An duy trì phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình làm việc; những vấn đề phát sinh cần được trao đổi, xử lý kịp thời, bảo đảm cuộc kiểm tra diễn ra đúng kế hoạch và đúng quy định.