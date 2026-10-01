Bộ Xây dựng công bố quyết định công tác cán bộ, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc có tân Vụ trưởng

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ của các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định số 1719/QĐ-BXD, Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều động, bổ nhiệm ông Hồ Chí Quang, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, từ ngày 1/10/2026.

Thay mặt lãnh đạo bộ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Hồ Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

Kể từ ngày 1/10, bà Trần Thu Hằng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Quyết định số 1722/QĐ-BXD, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, làm Quyền Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, từ ngày 1/10/2026.

Theo Quyết định số 1717/QĐ-BXD, Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm bà Cao Lan Hương, chuyên viên chính, Phòng Thông tin - Truyền thông giữ chức Phó Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông (Văn phòng Bộ Xây dựng), từ ngày 1/10/2026.

Phát biểu tại hội nghị công bố, thay mặt lãnh đạo Bộ và Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã gửi lời cảm ơn, tri ân đối với quá trình công tác, đóng góp của bà Trần Thu Hằng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc cho ngành Xây dựng.

Thứ trưởng mong muốn bà Hằng sẽ tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho ngành và Vụ Quy hoạch - Kiến trúc trong thời gian tiếp theo.

Bà Trần Thu Hằng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2026.

Chúc mừng các ông, bà vừa được bổ nhiệm, Thứ trưởng mong muốn các ông, bà luôn vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ trưởng mong muốn, với quá trình công tác lâu năm và nhiều đóng góp cho ngành Xây dựng, ông Hồ Chí Quang sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị là Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

Thứ trưởng cũng bày tỏ kỳ vọng, với vai trò mới là Quyền Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, ông Nguyễn Thành Công sẽ tiếp tục rèn giũa năng lực, tạo đoàn kết và thành quả cho Viện, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành và Bộ Xây dựng.

Thay mặt lãnh đạo bộ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn trao Quyết định cho ông Nguyễn Thành Công và bà Cao Lan Hương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Chí Quang, tân Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn tới Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, cá nhân Bộ trưởng cùng các Thứ trưởng đã tin tưởng, giao nhiệm vụ.

Ông Quang khẳng định sẽ quyết tâm, đoàn kết cùng đơn vị nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược của Trung ương Đảng và Bộ Xây dựng. Đồng thời cố gắng, phát huy tối đa năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.