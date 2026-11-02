Bộ Xây dựng công bố loạt thay đổi thủ tục hành chính hàng không

Về trình tự thực hiện, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) gửi hồ sơ đề nghị phê chuẩn sơ đồ, bản đồ hàng không đến Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1884/QĐ-BXD trong lĩnh vực hàng không.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định phê chuẩn, VATM thực hiện công bố tin tức hàng không theo quy định. Nếu từ chối phê chuẩn, cơ quan này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh thủ tục hành chính mới, Bộ Xây dựng cũng công bố sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bay và bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Đối với thủ tục thiết lập, điều chỉnh, hủy bỏ đường hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Theo quy trình, Bộ Xây dựng gửi hồ sơ đề nghị thiết lập, điều chỉnh, hủy bỏ đường hàng không đến Bộ Quốc phòng.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Quốc phòng thực hiện thẩm định, đánh giá tác động, ảnh hưởng liên quan đến quân sự, quốc phòng; tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thời hạn để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thiết lập, điều chỉnh hoặc hủy bỏ đường hàng không là 15 ngày làm việc.

Đối với thủ tục thông báo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam, thẩm quyền giải quyết thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính.

Thời hạn giải quyết thủ tục được quy định cụ thể theo từng loại chuyến bay. Đối với chuyến bay chuyên cơ, thời hạn tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay nội địa và 10 ngày làm việc đối với chuyến bay quốc tế.

Đối với chuyến bay chuyên khoang, thời hạn tối thiểu là 24 giờ trước giờ dự kiến cất cánh đối với chuyến bay nội địa và 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay quốc tế.

Riêng chuyến bay chuyên cơ do đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện, thời hạn tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay.

Các thời hạn nêu trên được áp dụng trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định hoặc yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Đối với thủ tục thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài, thẩm quyền giải quyết thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính. Thông báo chuyến bay phải được gửi tối thiểu 7 ngày làm việc trước ngày dự định thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định hoặc yêu cầu của cấp có thẩm quyền thông báo chuyến bay.