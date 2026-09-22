Bộ Xây dựng công bố khẩn cấp hư hỏng do thiên tai trên quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí Km 130+950, Km 148+400, Km 202+130 trên quốc lộ 3 và Km 120+650 đường Hồ Chí Minh thuộc phạm vi được giao quản lý của Khu Quản lý đường bộ I do ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra từ ngày 18/8 - 8/9.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh minh hoạ).

Theo công bố, tình huống thiên tai tại các khu vực trên có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thời điểm xảy ra tình huống thiên tai được xác định từ ngày 18/8 - 8/9/2026 để Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, xác định cụ thể hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Vụ Vận tải và An toàn giao thông có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.