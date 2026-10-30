Bộ Xây dựng công bố giá tối đa kiểm định ô tô, xe nào có mức phí cao nhất?

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD, công bố biểu giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Đáng chú ý, mức giá tối đa cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu là 54.500 đồng/xe. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, mức giá tối đa là 27.300 đồng/xe.

Giám đốc cơ sở đăng kiểm quyết định mức thu giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới và thực hiện niêm yết công khai, không vượt giá tối đa do Bộ Xây dựng ban hành (ảnh minh họa).

Đối với ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ người lái xe), giá kiểm định tối đa là 281.800 đồng/xe; xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường có mức giá tối đa 272.700 đồng/xe.

Với ô tô chở người từ 9 đến 23 chỗ, mức giá tối đa lần lượt là 336.400 đồng/xe đối với xe thông thường và 327.300 đồng/xe đối với xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Đối với ô tô chở người từ 24 đến 39 chỗ, mức giá tối đa là 363.600 đồng/xe; xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường là 354.500 đồng/xe. Trong khi đó, ô tô chở người trên 39 chỗ có mức giá tối đa 400.000 đồng/xe và 390.900 đồng/xe đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Đối với nhóm xe tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng, xe đầu kéo và xe kéo rơ moóc, mức giá được phân theo số trục, khối lượng toàn bộ theo thiết kế và loại năng lượng sử dụng.

Cụ thể, mức giá tối đa cao nhất đối với nhóm phương tiện này là 518.200 đồng/xe, áp dụng cho xe có từ 5 trục trở lên không sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Với phương tiện cùng nhóm sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường, mức giá tối đa là 490.900 đồng/xe.

Ngoài ra, giá kiểm định tối đa đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc có từ 3 trục trở lên là 290.900 đồng/xe; loại có 2 trục là 272.700 đồng/xe. Đối với xe máy chuyên dùng, mức giá kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tối đa là 418.200 đồng/xe, riêng phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường là 409.100 đồng/xe.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 26/10). Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thực hiện thu giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, ngay sau khi Bộ Xây dựng công bố giá tối đa dịch vụ kiểm định xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn thực hiện gửi các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc.

Theo quy định của Luật Giá và Nghị định số 85/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc loại hình dịch vụ phải thực hiện kê khai giá.

Do vậy, các đơn vị phải căn cứ vào các mức giá quy định tại Thông tư số 23/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy; Thôngtư số 40/2025/TT-BXD quy định cơ chế, sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới bao gồm xe môtô, xe gắn máy), xe máy chuyên dùng; Quyết định số 1838/QĐ-BXD để định giá và kê khai mức giá dịch vụ cụ thể áp dụng.

Đồng thời, gửi ngay văn bản kê khai giá về Cục Đăng kiểm Việt Nam theo hướng dẫn. Ngay sau khi ban hành và kê khai mức giá dịch vụ cụ thể, các đơn vị phải niêm yết giá và thực hiện theo quy định của Luật Giá.

"Theo đó, trên cơ sở mức giá tối đa do Nhà nước quy định, các cơ sở đăng kiểm được chủ động quyết định mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cụ thể, có thể lựa chọn áp dụng bằng mức giá tối đa hoặc thấp hơn tùy theo điều kiện của đơn vị.

Giám đốc cơ sở đăng kiểm sẽ chịu trách nhiệm quyết định và ban hành mức giá áp dụng tại đơn vị. Sau đó, cơ sở đăng kiểm phải thực hiện niêm yết công khai mức giá tại trung tâm, đồng thời gửi văn bản kê khai mức giá đã lựa chọn về Cục Đăng kiểm Việt Nam để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giá", lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính thông tin thêm.