Bộ Xây dựng có tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại địa phương, ông Lê Hồng Vinh có thời gian công tác trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Trước tháng 12/2010, ông từng làm việc tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An và làm Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2014, ông giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2024, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Giai đoạn tháng 12/2024 - 1/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ ngày 17/11/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 21/9/2026, ông Lê Hồng Vinh được điều động từ vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.